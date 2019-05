Encuentran a Natalia Sánchez con vida en un hospital de París tras 7 días desaparecida

Rodrigo, un madrileño de 22 años que estudia Derecho en París conoció a Natalia Sánchez Uribe por casualidad una semana antes de su desaparición. Había salido a fumar con una amiga mientras estudiaban en la biblioteca y Sánchez se les acercó tras oírles hablar en español: "Nos estuvo contando que no tenía un buen grupo de amigos y que no se sentía en su sitio, pero no la vi tan mal como para pensar que haya hecho alguna tontería", le cuenta Rodrigo a EFE.

Poco tiempo después la vio de lejos en una terraza acompañada por un chico y se alegró de que estuviera con gente. "Pensé: 'Mira qué bien'. Me quedé con ese dato en la memoria. Tres días después, me enteré de que había desaparecido".