Triunfa la revolución de Benizar contra los políticos: solo votaron 22 vecinos, 98% de abstención

Solo pasaban unos minutos de las nueve de la mañana de este domingo electoral, cuando un voto ha roto el pacto de Benizar: el mismo por el que se habían conjurado todos sus vecinos a dar un plantón a los partidos políticos en las elecciones generales para mostrar públicamente su malestar por el peligroso estado en el que se encuentran el Camino Rural de Socovos o la carretera B-30. Una papeleta blanca para el Congreso de los Diputados y otra color salmón para el Senado caían en las dos urnas habilitadas en el salón de actos del Centro Social y Cultural de la pedanía de Moratalla rompiendo la amenaza que habían lanzado a PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos. “Los que han venido a votar [tan sólo un 2% del electorado, 22 personas de 789 que estaban llamadas las urnas] no nos decían nada y nosotros tampoco les hemos preguntado por qué lo hacían”, explicaba a EL ESPAÑOL en conversación telefónica la presidenta de la mesa electoral, Julia Sánchez.

La jornada electoral ha sido la más atípica en la historia de Benizar porque había más ambiente en los puestos de fruta, calzado y ropa del mercado semanal que en el Centro Social y Cultural donde estaban las urnas. “Hemos llegado a plantearnos el traernos una baraja de cartas”, aseguraba risueña Julia. Y es que solo 22 de los 789 electores (un 2% del electorado) de Benizar han roto el pacto: ocho de ellos han votado por correo y los otros 14 lo han hecho físicamente. “La gente tiene derecho a votar y a no votar y nosotros respetamos ambas decisiones”, zanjaba la presidenta de una desangelada mesa electoral, en la que además de los dos vocales, tan solo ha habido tres interventores: del PSOE, PP y Unidas Podemos.

Siete votos se han emitido entre las 9 horas y las 10.30 horas y el octavo a las 16.40 horas. “Llevamos todo el día hablando entre nosotros”, admitía con resignación Julia, consciente de que ni ella, como presidenta, ni los dos vocales se pueden mover del colegio electoral hasta las 20 horas. El nulo ambiente electoral contrastaba con el aluvión de medios de comunicación que se han desplazado a Benizar.

Los vecinos de Benizar dejan las urnas vacías en protesta por el estado de abandono del pueblo

“Me he pasado la mañana atendiendo a los periodistas”, se reía Ana Moreno, miembro de la Asociación de Benizar y Comarca, colectivo que ha promovido este plante electoral para denunciar públicamente que la pedanía se despuebla porque las administraciones no reparan sus carencias. Valga como ejemplo, el Camino Rural de Socovos por el que se accede a Benizar y en el que solo en 2018 se han registrado diez accidentes. “Llevamos años reclamando al Gobierno de Castilla – La Mancha que amplíe la anchura de sus carriles en dos metros en cada sentido de circulación, que se reponga la señalización y que se canalice la Rambla del Bañador para que la lluvia no anegue esta vía”, resume Ana.

También llevan más de dos décadas reclamando al Gobierno murciano que les arregle el firme en la carretera B-30 que está lleno de agujeros y les conecta con Otos, Mazuza y Casa Requena. Al Ayuntamiento de Moratalla no dejan de pedirle mejoras en la carretera de la Rambla de Benizar, que les conduce hasta la localidad albaceteña de Socovos. La guinda a este desaguisado de infraestructuras viarias, lo pone el pésimo estado en el que encuentra el camino del castillo que les une con Nerpio (Albacete) y con otras pedanías de Moratalla, como el Campo de San Juan y El Sabinar.

Vecinos de Benizar jugando una partida de dominó en la cantina del Centro Social y Cultural situado frente a la plaza Juan Domingo. Jorge García Badía

-Ana, ¿la rebelión ha fracasado porque han votado un puñado de vecinos?

-Sabíamos que alguna persona, dentro de su libertad, iba a votar. Consideramos que el pacto no se ha roto y esto ha sido un éxito.

"No buscábamos el cero absoluto"

Los promotores de esta rebelión, los miembros de la Asociación de Benizar y Comarca, han pasado el día haciendo todo tipo de cosas, excepto estar pendientes de las urnas. Unos han optado por el senderismo, otros han tenido la osadía de atravesar los terribles baches del Camino Rural de Socovos para irse a pasar el día a Caravaca de la Cruz y también los ha habido que han disfrutado de unas cervezas bien frescas, acompañadas de lomo de orza y magra adobada, en uno de los garitos clásicos de la pedanía: el bar El Manta. “Hemos estado almorzando como si se tratara de un domingo más”, confirmaba Sergio Sánchez, otro miembro de la asociación.

“No buscábamos el cero absoluto, esto es un movimiento pacífico, si más del 90% de los vecinos no ha votado, creo que hemos ganado”, zanjaba. La próxima semana la Asociación de Benizar y Comarca tiene previsto celebrar otra asamblea para volver a plantear a los vecinos no votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, si los políticos no resuelven antes los problemas de la pedanía, no solo en carreteras, también en iluminación, en la red de abastecimiento y drenaje de agua, así como en el colegio: un centro rural agrupado (CRA) cuyos aseos datan de los años ochenta y donde solo quedan en sus aulas cincuenta niños.

El firme de la carretera B-30 presenta numerosos baches.

“Las pruebas son irrefutables: el pueblo está mal y necesita ayuda”, insiste Sergio. Este carpintero, de 36 años, es uno de los miembros más activos del colectivo vecinal porque es padre de un bebé de trece meses y no quiere verse abocado a tener que hacer la maleta y marcharse de la pedanía como han hecho otras parejas porque no hay pediatra. Ana avanza que en la asamblea de la próxima semana también plantearán a los 868 vecinos elaborar un escrito con las carencias de la pedanía para enviárselo a todos los partidos políticos. El alcalde pedáneo de Benizar, Juan Rodríguez, zanja a este diario que “apoyaré” la decisión vecinal que se adopte en la próxima asamblea: “Mi partido es mi pueblo".