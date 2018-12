El compromiso feminista de Laura Luelmo: la ilustración contra el machismo para el 8-M

Una ilustración en honor al Día Internacional de la Mujer. Ese es el último tweet de Laura Luelmo. La joven que salió a correr sola por el Campillo (Huelva) y jamás volvió era una fiel defensora de los derechos de las mujeres. "Tu oportunidad eres tú". Así firmaba el dibujo que subió a Twitter el pasado 8 de marzo y que ya cuenta con miles de retweets. "Que los monstruos desaparezcan y las mujeres puedan salir solas, sin ningún temor. Que luchen por ello, por ti y por tantas. Descansa en paz". Dolor e incredulidad. Ese es el ambiente que se respira este trágico lunes en las redes sociales. Los hashtags #LauraLuelmo y #TodasSomosLaura ya son tendencia en Twitter.

La zamorana estaba a punto de enseñar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz lo que mejor se le daba: las artes plásticas. Caricaturas, ilustraciones, fotografía y la acuarela. Acababa de terminar un Máster en Profesorado en la Universidad de Zamora y hacía poco tiempo que había hecho un curso especializado en Artes Plásticas en la Universidad de las Américas de Puebla (México). Llegó a formar largas colas en la Biblioteca Nacional de España de curiosos que querían comprar sus caricaturas cervantinas. Biarritz, Venecia, Peniche o Cádiz. Toda una trotamundos. Cada lugar al que viajaba le dedicaba una instantánea o un bonito cuadro. Todo lo plasmaba en las redes sociales.

Feminista y artista. Lucha, lucha y más lucha. Que se enterase el mundo que a ella no la paraba nadie. Ya desde 2015, Laura dejaba esta batalla por la igualdad en su Twitter: "Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo, ESE es el problema."

El pasado 12 de diciembre la profesora desapareció cuando se disponía a hacer senderismo. Unas zapatillas, sus llaves, el teléfono móvil y un pequeño monedero fue lo único que cogió. Su sueño de ser profesora se vio truncado con encuentro inesperado que acabó con un trágico desenlace.

Cinco días ha estado la profesora desaparecida. Cinco largas jornadas en las que las redes sociales se preguntaban "¿Dónde estará Laura?". A las doce de la mañana de este lunes un vecino llamaba a la Guardia Civil porque acababa de encontrar lo que parecía ser el cadáver de la maestra. Semidesnuda y con signos de violencia. Ese catastrófico miércoles ese monstruo se cruzó en el camino de Laura.