Las 10 incógnitas sobre la desaparición de la profesora Laura: las dudas a despejar

Laura Luelmo Hernández desapareció el miércoles en El Campillo (Huelva), a donde llegó nueve días antes para incorporarse como profesora sustituta de Plástica al Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz en el municipio vecino de Nerva. Salió a correr a primera hora de la tarde y no se ha vuelto a saber nada de ella. Desde entonces, ni rastro. La búsqueda la empezó la Guardia Civil y después ha continuado con un dispositivo de más de 200 personas entre agentes, voluntarios y la OCU. Sin embargo, la joven zamorana de 26 años sigue en paradero desconocido mientras la investigación sigue su curso y las incógnitas y certezas se multiplican con el paso de los días. ¿Puede seguir viva? ¿Quién es el principal sospechoso? ¿Qué hipótesis se manejan? A eso vamos…

1. No se descarta “ninguna hipótesis”

Ezequiel Romero, coronel de la Guardia civil, no descarta “ninguna hipótesis” cuando se cumplen cinco días desde la desaparición de Laura Luelmo. “Cualquier persona puede ser sospechosa (…) Por redes sociales se están diciendo muchas cosas que no son ciertas”, ha puntualizado. Los agentes están interrogando a todos los vecinos del pueblo y a todas las personas susceptibles de tener alguna relación con la joven. Lo que sí descartan, a priori, es una posible marcha voluntaria de la profesora. “Eso nunca lo hemos tenido en la cabeza”, cuenta Ezequiel.

El sospechoso de la desaparición de Laura fue condenado por asesinar a una mujer e intentar violar a otra

2. El vecino de Laura, el principal sospechoso de los vecinos

A cinco metros de la casa de Laura, en el número tres de la calle Córdoba, vive L. M., el hombre al que todo el pueblo señala. El principal sospechoso de la ‘comunidad’ no ha vuelto a ser visto por los vecinos desde el pasado miércoles, justo cuando desapareció la joven. Él y su coche Alfa Romeo negro no han vuelto a circular por el pueblo.

En El Campillo todos hablan de él. L. M. vivía desde hace menos de un mes en el número 1 de la calle Córdoba. Acababa de salir de prisión tras cumplir dos condenas: una, de 15 años, por asesinar a puñaladas a M. C. M. C., una mujer en el cercano pueblo de Cortegana en el año 2000, a la que había robado; y otra, de tres años, por asaltar con un cuchillo a S. H., una vecina de El Campillo en abril de 2008, mientras disfrutaba de un permiso penitenciario durante el cumplimiento de la pena por el crimen anterior.

Laura Luelmo, de 26 años, desapareció este miércoles en El Campillo (Huelva). SOSDESAPARECIDOS

L. M. vivía solo desde hace menos de un mes en una casa que compraron sus padres tras el crimen cometido en Cortegana. De hecho, la casa donde vivía Laura, que llevaba años sin alquilar, la habían construido los padres del principal sospechoso del pueblo, miembros todos ellos de una familia gitana. Luego se la vendieron a una mujer, que es la que se la alquiló a Laura.

3. L. M., el señalado por los vecinos

Los vecinos no lo han vuelto a ver, pero los agentes han contactado con él “al menos dos días después”, según Diario de Huelva. “No tenemos ningún sospechoso número uno y cualquier persona puede serlo”. “Se están diciendo muchas cosas inciertas estos días”, precisó Ezequiel Romero, jefe de la Guardia Civil onubense. L. M. es el señalado por los vecinos por sus antecedentes y porque llevaba tan solo un mes en el pueblo desde que saliera de la cárcel. Sin embargo, no se descarta que haya otra persona implicada.

L. M., el señalado por los vecinos como el principal sospechoso.

4. El accidente, una hipótesis en entredicho

Este lunes, la Guardia Civil ha comenzado el rastreo de pozos, cuevas y grutas; otros agentes siguen buscando por caminos y pistas forestales; y continúan los trabajos en el pantano de Campofrío, a cargo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) donde se comenzó a buscar el sábado. Fuentes de la investigación han descartado su marcha voluntaria y los vecinos, conocedores del terreno, descartan la posibilidad de que haya tenido un accidente mientras paseaba porque los caminos no son abruptos a pesar de que se encuentran entre montañas.

5. La carretera de Aracena, la principal vía de escape

Laura habló con su novio a las 16:00 horas y le comentó que iba a salir a correr. De hecho, eso es lo que estaba haciendo cuando desapareció. Su rastro se perdió a nueve kilómetros al norte del pueblo, junto al pantano de Campofrío. Allí es donde se cortó la señal GPS de su móvil. Y allí, también, es donde se han centrado la gran parte de las labores de búsqueda. Si alguien la hubiera metido en un coche o hubiera huido con ella, viva o muerta, hacia el norte, habría tenido que pasar por allí, por la carretera que lleva a Aracena.

Los agentes buscan a Laura por la zona donde se le perdió la pista.

6. Las horas inmiscuyen a una segunda persona implicada

Ezequiel Romero, jefe de la Guardia Civil, no quiere hablar de sospechosos hasta que se encuentre el cuerpo de Laura. “Lo principal es dar con ella. No descartamos que esté viva”. Piensan que pudo haber sufrido un accidente y podría estar en algún lugar de la montaña. No obstante, según avanzan las horas, cobra fuerza la hipótesis de que haya una segunda persona implicada y que la desaparecida esté muerta. Es más, de haber tenido algún percance, parece improbable que estuviese tan escondida. Miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid están también rastreando la zona. “Nuestra labor es coordinarlos a todos para que no quede ninguna zona sin mirar”.

7. ¿Qué pasó después de las 21:00 horas?

El móvil de Laura permaneció activo hasta las 21:00 horas. Es la última señal que mandó su teléfono. ¿Se quedó sin batería o alguien lo apagó? A partir de ahí, todo son incógnitas. ¿A quién se encontró? ¿Qué pasó? ¿Tuvo algún percance y cayó al pantano? ¿Se encontró con alguien? Era de noche, no había nadie por el camino y se encontraba a 9 kilómetros de su casa. Esas son las únicas certezas que ofrece la investigación.

8. Descartada la parada cardíaca

Laura estaba haciendo ejercicio físico, pero se descarta una parada cardíaca o una posible lesión. El infarto la habría dejado tendida en el camino principal, donde se inició la búsqueda, por lo que los operativos de búsqueda ya habrían dado con ella. Cualquier otra dolencia la habría llevado a apartarse, pero no la habría hecho llegar muy lejos. En cualquiera de los dos casos, el móvil habría seguido activo. No fue así.

Casa de El Campillo (Huelva) donde vivía Laura. EFE

9. Un segundo sospechoso

L. M. es el principal sospechoso de los vecinos, pero la Guardia Civil, por el momento, no lo señala. “No tenemos ningún número uno”, ha reconocido Ezequiel Romero. ¿De no ser él, quién habría sido? Se trabaja con la hipótesis de que también pudo ser otra persona, alguien que circulara por el camino a esas horas y se la encontrara, otro vecino del pueblo o de municipios colindantes. Los agentes no van a apuntar a nadie hasta que no den con la joven.

10. ¿Qué deparará la autopsia?

El cadáver de una mujer ha sido hallado. Por el momento, se desconoce si es Laura, aunque todo indica, según la Guardia Civil, a que se trataría de la profesora. A partir de ahora, la autopsia será la que dilucidará qué ha pasado realmente. ¿La han asesinado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sufrió un accidente? ¿De qué tipo?