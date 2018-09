Pillado un trabajador del aeropuerto de Ibiza robando en una maleta en mitad de la pista

Un pasajero que viajaba desde Ibiza a Madrid grabó esta mañana a un trabajador robando del interior de una maleta que estaba siendo transportada a la bodega del equipaje.

Esa mañana, este pasajero en cuestión viajaba en un vuelo de línea regular de la compañía Ryanair. Volvía a la capital después de pasar unos días en la isla visitando a su hermano. Ya dentro del avión, echó un vistazo por la ventana y se percató de algo muy grave que estaba sucediendo en la pista de despegue.

Nuestro protagonista sorprendió a uno de los empleados que tenía que subir el equipaje abriendo la cremallera de una de las maletas. Mientras metía dentro su mano para extraer un objeto de color rojo (lo que en el vídeo parece un altavoz) el viajeron en cuestión lo grabó todo con su teléfono móvil. Las imágenes no dan lugar a dudas. Aquel hombre estaba registrando una maleta antes de subirla a la aeronave para sustraer algún objeto.

El hombre se acercó con la grabación a la tripulación del avión y estos, a su vez, llamaron a la Guardia Civil. Según cuenta el Diario de ibiza cuando la Guardia Civil subió a la aeronave portando la maleta, el hombre que había grabado las imágenes se percató de que la maleta le sonaba.

Momento en el que fue perpetrado el robo. Diario de Ibiza

Aquella era, concretamente, de su hijo. "Desde mi posición no había visto nada de lo que ocurría. La maleta es de mi hijo. Me explicaron también que era el tercer día que ese hombre trabajaba en el aeropuerto de Ibiza y me devolvieron el altavoz al momento. Algo que agradezco porque se lo regalaron hace tres días a mi hijo, que fue su cumpleaños, y costó caro, unos 140 euros".

"No lo puedo creer"

"No puedo creer lo que me ha pasado". El hombre relataba esta mañana que iba a tener que suspender el viaje a Madrid y volver a Ibiza para declarar contra el presunto ladrón. Se trata de una denuncia por la vía penal.

Los hechos tuvieron lugar a las 7:45 de la mañana. A raíz del robo frustrado por los agentes, el avión partió hacia su destino con dos horas y media de retraso.

