Rivera no es doctorando en Derecho: la Autónoma de Barcelona desmiente al líder de Ciudadanos

“No es un doctorando, no, no lo es”. Así de contundente ha desmentido la rectora de la Universidad de Barcelona, Margarita Arboix, el currículum de Albert Rivera -colgado en la web de Ciudadanos-, que informa de que el líder de la formación naranja es doctorando en Derecho Constitucional. Es decir, Rivera no está matriculado -aunque sí lo estuvo- en este centro universitario, por lo que no se puede considerar doctorando.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cambiado en las últimas horas su currículum de la web del Congreso de los Diputados. Ante las sospechas de la desaparición de un máster aparejado a su Licenciatura en Derecho -cursada en la Universidad Ramón Llull-, de su biografía en la Cámara Baja, Rivera ha vuelto a añadir esta titulación que ha aparecía en la web del Parlament, donde fue diputado durante tres legislaturas.

Pese a esta modificación, hay otro tercer currículum bajo sospecha. El que el líder de la formación naranja tiene colgado en la web de su propio partido. En este, Albert Rivera aparece como "doctorando" en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, tal y como se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia.

Ante este dato en el CV, la rectora de la universidad se ha mostrado tajante: "No es un doctorando, no, no lo es". Así lo ha dicho ante los mircrófonos de Els Matins de Catalunya. Por tanto, según las palabras de la máxima responsable de la universidad pública catalana, el líder de Ciudadanos no está matriculado en este centro y no puede considerarse doctorando.