Detenido un monitor de campamento en Valladolid por abusos sexuales a 10 menores

Un monitor ha sido detenido por la Guardia Civil como supuesto autor de abusos sexuales cometidos sobre diez niños que asistían a un campamento de verano en la localidad de Hornillos de Eresma (Valladolid), según han informado a la agencia Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El monitor, de unos 30 años, fue detenido el miércoles y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Medina del Campo. El juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza. Al hombre, ya encarcelado, se le acusa de infligir a los menores tocamientos en sus partes íntimas.

Los niños, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, procedían de Madrid y se encontraban en el campamento de verano El Trasto, organizado por la empresa privada Campa, ocio y tiempo libre, que, consultada por Efe, se ha limitado a decir que el caso se encuentra en plena investigación y que la actividad en este centro continúa con normalidad después de la detención del monitor.

Por otra parte, la alcaldesa de Hornillos de Eresma, Coral López de la Viuda, ha explicado que este caso ha causado mucha consternación en este pequeño municipio de doscientos habitantes, cercano a la localidad de Olmedo, en Valladolid. La alcaldesa ha asegurado que es la primera vez que ocurre algo así en las instalaciones de esta empresa de ocio y aventura que abrió el campamento hace unos diez años y que nunca han recibido ningún tipo de queja.

Según informa la empresa en su página web, Campa, Ocio y Tiempo Libre son expertos en la gestión de este tipo de actividades, con más de quince años de trayectoria y con centros abiertos en distintas localidades de Madrid y Valladolid. Entre sus ofertas se encuentran actividades de multiaventura, granjas escuelas, viajes de fin de curso y enseñanza de idiomas.

Por otra parte, fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que no se trata de un caso de protección de menores si no un asunto delictivo, aunque han explicado que comprobarán que el campamento, que no tiene nada que ver con la Junta y es de propiedad y gestión privada, cumplía con todos los requisitos cuando tuvo lugar.