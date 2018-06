Iñaki eligió Brieva tras una sugerencia de Miquel Roca, el abogado de Cristina

A pesar de que los medios de comunicación no paraban de recordarle que ese mismo día cumplía 53 años, la Infanta Cristina no estaba para celebraciones. El día anterior, 12 de junio, su marido, Iñaki Urdangarin viaja rumbo a Palma de Mallorca para recoger su orden de entrada en prisión tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo: cinco años y diez meses. En el aire todavía estaba el destino de la familia Urdangarin Borbón. La única decisión que entonces estaba tomada es que no se iban a mudar a España a vivir. La hija menor de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía iba a continuar en Ginebra y que sería la hermana de Felipe VI la que se desplazaría a la prisión que eligieran para ver a su esposo cuando tuviera permiso. La elección de la prisión todavía estaba en el aire.

Que el exjugador de balonmano eligiera entrar, en la madrugada de este lunes 18 de junio en la cárcel de mujeres de Brieva, Ávila, fue una serie de rebotes del destino y decisiones que se tomaron casi en el límite de comunicar a las autoridades penitenciarias su decisión.

La misma mañana del 13 de junio, antes de acudir al juzgado de Palma ha recoger su orden de prisión, Iñaki Urdangarin se reunió con su abogado, Mario Pascual Vives, para estudiar todas las posibilidades. Ambos sabían que su entrada en prisión era un hecho, pero desconocían, y se llevaron la sorpresa, que la cosa iba a ser tan inmediata. Había que tomar una decisión. Con todas las opciones en la cabeza, el cuñado del Rey volvió a su casa de Ginebra para soplar junto a su esposa, la Infanta Cristina, las velas más amargas de su vida.

Urdangarín, en el aeropuerto, a su llegada a Madrid Gtres

Mientras que el letrado del condenado por el Caso Nóos a cinco años y diez meses se inclinaba más por un centro penitenciario en Cataluña, el matrimonio Urdangarin prefería Madrid. Pero al esposo de la Infanta Cristina sólo le importaba una cosa: dónde iba a ingresar su exsocio Diego Torres, además de conseguir entrar en prisión sin que nadie pudiera sacar esa imagen. Sabía que su fotografía entrando entre rejas daría la vuelta al mundo haciendo un daño irreparable a su familia y la Casa del Rey.

Objetivo 1: saber dónde ingresaría Torres

Tras la reunión en Palma de Mallorca, Pascual Vives sólo tenía un objetivo durante toda la tarde: conseguir averiguar en qué prisión había decidido ingresar el otro condenado por el Caso Nóos, exsocio de su cliente y, según su defensa, la persona que engañó al ex duque de Palma para cometer los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales.

El mismo martes 13 de junio por la tarde Mario Pascual Vives le confirma a su cliente que Diego Torres va a ingresar en la Cárcel de Brians 2, una prisión situada en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, y que era la número uno para Urdangarin en la lista del letrado. El ex duque de Palma descarta Cataluña, no quiere estar cerca de su exsocio.

Desde ese momento se empezó a barajar Madrid, pero había una pega insalvable: los fotógrafos de guardia en la puerta de Estremera y Soto del Real para poder capturar la entrada del exjugador de balonmano.

Los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid tienen una ventaja sobre todos los demás: hay varios vuelos directos Madrid-Ginebra al día, lo que facilitaría los encuentros entre los ex duques de Palma. A estas visitas sólo acudirá la Infanta Cristina, Iñaki se niega a que sus hijos vayan a verle a prisión, sobre todo la pequeña Irene, que el pasado 4 de junio cumplió 13 años y es que la que peor está llevando la entrada en prisión de su padre.

La infanta Cristina y sus cuatro hijos por las calles de Ginebra. Gtres

Pero hay un problema, la actualidad. Las dos opciones que más le gustan al cuñado del Rey son Soto del Real y Estremera. En ambas prisiones hay demasiado ruido mediático. En la primera están cumpliendo condena Díaz Ferrán, Ignacio González, Luis Bárcenas… una serie de presos vip que son el reclamo de los medios de comunicación.

Guardias de periodistas 24 horas

La segunda opción, también en Madrid, es la favorita para la Infanta Cristina, pero de nuevo, las noticias, frustran esa posibilidad. En Estremera se encuentra el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. No es que los ex duques de Palma no quieran coincidir con él, pero las muy frecuentes visitas del actual president de la Generalitat, Quim Torra, a esa prisión, hace que haya prensa de guardia en sus puertas 24 horas, y esa es una obsesión de Iñaki, no quiere que le hagan fotos entrando.

La solución no la da ni la Infanta Cristina, ni su marido, ni Pascual Vives, sino que llega del despacho de abogados de la hija del rey emérito, de Miquel Roca. La hija menor de Juan Carlos I le pregunta a su letrado, el que ha conseguido que la absuelvan de todas las acusaciones, y este, un hombre con más de cuarenta años de profesión da con la clave. ¿Qué tal Brieva, en Ávila? Es una cárcel cerca de Madrid, aproximadamente a una hora, de mujeres y famosa sólo porque Roldán pagó allí su condena.

El abogado Miquel Roca en una imagen de 2014. Getty Images

La cárcel que les propone Roca está a diez kilómetros de la capital abulense, cuenta con 162 celdas e Iñaki estaría en un módulo especial sin contacto con las reclusas. La idea cuaja entre el matrimonio Urdangarin Borbón. A Pascual Vives le gusta menos, sabe que le van a caer críticas por todos lados al tratarse de una prisión de mujeres que puede resultar un poco más light. Pero la decisión está tomada. Brieva es la elegida. Nadie más lo sabe. Es fundamental guardar la decisión hasta el mismo momento de entrar en prisión. El personal de seguridad que cuida a los ex duques de Palma se enteran el mismo domingo por la tarde: una filtración sería una ruina.

Según ha contado el propio Miquel Roca, su clienta está llevando fatal la entrada en prisión de su marido. "Seguro que no lo lleva bien, como es natural. Lo está pasando mal".

Algunos aseguran que Urdangarin se ha abrazado a la fe en la cárcel y que el Mundial le tiene entretenido. Si las cosas van bien, podrá disfrutar de beneficios penitenciarios en breve y la visita de su esposa, la hija del emérito, la hermana del rey.