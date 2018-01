La película porno de un político del PP alicantino en la que veja a una mujer

E. L. C.

El protagonista de esta historia es Iván Obrador, secretario general del Partido Popular (PP) en Elda, que en 2012 participió en la grabación de un vídeo pornográfico que seis años después ha salido a la luz y se ha convertido en la comidilla de la prensa regional.

Aunque Obrador tiene un papel secundario en la grabación y no participa en ninguna escena de sexo explícito sí se le puede ver utilizando un lenguaje soez, machista y vejatorio hacia las mujeres; con frases del tipo: "Mi zorra Tomasa tiene un oficio muy poco sexy porque es pescatera (...), gracias por tunear a mi zorrita (...)" o "hasta un mono con el culo pelao es más sexy que tú".

La película pornográfica lleva por título 'Tomasa, la zorra pescatera', y en ella el actual secretario general de los populares en Elda interpreta el papel de Bienve Segura, novio de la actriz porno que interpreta a Tomasa.

Obrador participó en la grabación con 25 años, cuando todavía no había entrado a formar parte de las filas del PP, y según ha asegurado al diario Levante, fue "víctima de un engaño".

"Ese sketch se grabó después de que el actor y director de la cinta contactara conmigo a través de un amigo. No firmé ningún contrato ni cobré nada", ha dicho a modo de disculpa. "Nadie del equipo -afirma tajante- me informó en ningún momento de que se trataba de un vídeo de contenido pornográfico que pensaban difundir", ha explicado al citado medio de comunicación.

Una de las escenas en las que aparece Iván Obrador.

Sin embargo, estas son algunas de sus frases en la grabación: "Hola Pimp my bitch, necesito vuestra ayuda. Es que mi zorra Tomasa tiene un oficio muy poco sexy: la zorra de Tomasa es pescatera", se lamenta su personaje. "No hace más que descuartizar bacalao, que limpiar calamares... Y yo, que soy un tío con clase, un tío que quiere estar guapo para ella, ya es jodido que se me ponga dura con este olor a pescado todo el día", es otra de las líneas de diálogo que aceptó recitar en aquél momento.

Obrador, periodista de profesión, llegó a la agrupación popular de Elda en 2015 como asesor de comunicación tras desempeñar con anterioridad funciones de secretario del grupo municipal en Petrer.

El político alicantino considera que está siendo objeto de una campaña de desprestigio que trata de dañar su imagen pública y sostiene que en el video estaba interpretando un "papel ficticio, desacertado, pero irreal" que nada tiene que ver con su personalidad ni con su forma de ser ni pensar.

A esta hora, el vídeo ya había sido retirado de la plataforma en la que se alojaba después de que su abogado hubiera enviado un requerimiento a la productora solicitando su eliminación.