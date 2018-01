Una denuncia alertó de que 'Igor el Ruso' se movía por Teruel en una furgoneta

Hay muchos interrogantes abiertos todavía sobre cómo llegó 'Igor el Ruso' desde Italia hasta la provincia de Teruel. Un mes después de que perpetrara el triple crimen mortal, poco o nada se sabe de las andanzas de Norbert Feher en España. Hasta ahora, se creía que el asesino vagaba por los gélidos e inhóspitos montes turolenses con una bicicleta como único medio de transporte. Junto a ella apareció cuando fue detenido a 70 kilómetros del lugar del asesinato. Sin embargo, una denuncia hasta ahora desconocida interpuesta nueve días antes del triple crimen mortal entierra esa tesis. Una pareja alertó a la Guardia Civil de que un individuo de características idénticas a las de 'Igor el Ruso' circulaba por los campos en una vieja furgoneta de la marca Mercedes, idéntica a la que ilustra esta información.

Los hechos denunciados sucedieron el día 5 de diciembre sobre las 13.30 horas. Un hombre y una mujer cogían aceitunas en los aledaños de Albalate del Arzobispo (Teruel) cuando el ruido de un vehículo les despistó de sus quehaceres diarios. En ese momento estaban a "menos de tres metros" del camino de tierra, por lo que pudieron observar el trayecto del automóvil que pasó por su lado sin mayor problema. Los agricultores se fijaron todavía con más detenimiento porque era un coche "forastero" que circulaba "a paso ligero" para un camino empedrado como ése.

El varón hasta saludó al hombre que transportaba "semejante furgón", llevado por la costumbre de los pueblos pequeños de no negar el saludo a nadie. Pero el individuo "ni siquiera miró" a los vecinos, que en ese momento solo se preguntaron qué haría un forastero en un lugar como ese. La denuncia fue puesta en la comandancia de la Guardia Civil de Albalate del Arzobispo ese mismo día a las 19.15 horas, cuando se enteraron de que 'Igor el Ruso' acababa de tirotear a dos personas justo al otro lado del río de donde vieron al misterioso hombre seis horas antes. Los heridos salvaron milagrosamente la vida porque uno de ellos se abalanzó sobre él.

Alertados por el suceso, la pareja acudió de inmediato a la Guardia Civil para describir a la persona que vieron pasar por un camino con una obsoleta furgoneta. El retrato que hicieron fue el siguiente: era un hombre de complexión "fuerte, entre 30 y 40 años, tez morena y pelo ni rubio ni moreno, como pelirrojo. Iba afeitado y vestía una chaqueta de chándal militar", según consta en la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil y que ha podido constatar EL ESPAÑOL.

Dos semanas después, cuando vieron en la televisión a 'Igor el Ruso' saliendo de los juzgados de Alcañiz dirección a la cárcel, la imagen de aquel misterioso señor volvió de golpe a sus retinas. Era el mismo que se habían cruzado "o alguien muy muy muy parecido a él", con más barba que doce días antes.

Robó los faros de una furgoneta

Los denunciantes brindaron otro dato muy relevante para la investigación que todavía está bajo secreto de sumario. La furgoneta en la que viajaba el misterioso hombre era "idéntica" a la de un vecino de la localidad. Lo que todavía no sabían los demandantes es que, días antes del suceso, este paisano sufrió un robo en el almacén donde guardaba el furgón. El ladrón solo se interesó por "arrancar los dos focos traseros" al vehículo.

Una de las tesis que cobra fuerza tras conocer estos hechos es que 'Igor el Ruso' fuera quien hubiera robado los faros de un coche idéntico al que utilizaba, quizá porque los del automóvil que él usaba para seguir huido se le estropearon. No es la primera denuncia similar que se puso cuando el asesino todavía estaba huido.

Las ruedas y el sillín de una bicicleta

Robert Feher no tuvo reparo en llevarse de la masía en la que disparó a los dos vecinos de Albalate dos ruedas de la bicicleta del yerno del tiroteado y el asiento de la bicicleta de su nieto. No se sabe si el asesino confeso se las llevó tras el primer intento de asesinato el día 5 o volvió después, ya que los dueños del masico no volvieron al lugar del crimen hasta que no pasaron unos días.

La madrugada del 14 de diciembre, cuando fue detenido ocho horas después de asesinar a tres personas, 'Igor el Ruso' iba acompañado de una bicicleta. Pero nada se sabe, de momento, del paradero de la misteriosa Mercedes blanca ni si alguien denunció su robo en algún lugar cercano o lejano a Teruel. Un mes después del triple asesinato, nadie se ha puesto en contacto con la pareja que lo vio y lo denunció.