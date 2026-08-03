A Coruña da otro paso hacia el Novo CHUAC: la Xunta licita por 52,2 millones la gran excavación de la ampliación

La Xunta de Galicia ha autorizado este lunes la licitación del contrato para ejecutar la fase 2.1 del Novo CHUAC, una actuación valorada en cerca de 52,2 millones de euros que permitirá preparar los terrenos sobre los que se levantará la futura ampliación del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

El contrato abarca los trabajos de excavación, movimiento de tierras y valorización de materiales, además de diversas actuaciones previas imprescindibles para iniciar posteriormente la construcción del nuevo edificio asistencial. La previsión del Gobierno gallego es adjudicar las obras a finales de este mismo año.

Esta fase constituye uno de los pasos clave del proyecto, ya que permitirá acondicionar los terrenos y ajustar el desarrollo de la futura ampliación hospitalaria a las necesidades asistenciales y presupuestarias, evitando sobrecostes que puedan afectar a los plazos de ejecución.

La actuación contempla la excavación de aproximadamente 800.000 metros cúbicos de materiales, un volumen que la Xunta compara con una superficie equivalente a 20 campos de fútbol.

Demoliciones y estabilización del terreno

Entre los trabajos previstos figura la demolición de 17 viviendas unifamiliares situadas en la zona de Curramontes, así como de construcciones auxiliares destinadas a garajes, almacenes y otros usos.

También se derribarán los cierres de parcelas de las calles Curramontes y Castaño de Eirís, además de dos aparcamientos provisionales existentes dentro del ámbito de actuación y se retirarán las redes de servicios que quedarán fuera de funcionamiento antes del inicio de las obras.

El contrato incluye además la práctica totalidad de las excavaciones necesarias para el Novo CHUAC. Únicamente quedarán pendientes para una fase posterior los trabajos correspondientes a la actual central de energías y a la vía de circunvalación del hospital.

Asimismo, se ejecutarán sistemas de estabilización de los desmontes mediante anclajes, pantallas de micropilotes y drenajes para garantizar la seguridad de los terrenos durante el desarrollo de las futuras obras.

Reutilización de los materiales excavados

La Xunta destaca que los materiales naturales procedentes de las excavaciones no serán tratados como residuos, sino que se reutilizarán conforme a la normativa estatal vigente, favoreciendo así la economía circular y reduciendo el impacto ambiental de la actuación.

Los materiales excavados se trasladarán, según las necesidades de la obra, al Puerto Exterior de A Coruña o a los terrenos expropiados para la futura Vía Ártabra, con el objetivo de minimizar las distancias de transporte y reducir las emisiones asociadas al movimiento de tierras.

Con la autorización de esta licitación, el Ejecutivo autonómico asegura que continúa impulsando una de las mayores actuaciones sanitarias y de infraestructura pública que desarrolla actualmente en Galicia.