Abegondo (A Coruña) estrena su nuevo centro de salud, que abrirá el lunes tras una inversión de 3,2 millones

Abegondo ya cuenta con su nuevo centro de salud. El edificio, completamente renovado, fue presentado este jueves en un acto institucional en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la puesta en marcha de unas instalaciones que supondrán un salto cualitativo en la atención sanitaria del municipio.

El nuevo equipamiento sanitario, que ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros, está diseñado para dar cobertura a alrededor de 5.000 vecinos y vecinas y sustituye a un centro con más de 35 años de antigüedad. Su apertura oficial está prevista para el lunes 22 de junio, momento en el que comenzará a funcionar con normalidad.

Rueda enmarcó la puesta en servicio del edificio dentro del modelo de sanidad pública que impulsa la Xunta, basado en la modernización de la Atención Primaria y en la creación de infraestructuras más accesibles, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales de la población.

El centro dispone de una superficie de más de 1.200 metros cuadrados, prácticamente el doble que el anterior, y ha sido concebido para mejorar tanto la atención a los pacientes como las condiciones de trabajo del personal sanitario, que estará formado por 11 profesionales.

El nuevo edificio incorpora espacios asistenciales ampliados y servicios orientados a reforzar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, con el objetivo de reducir desplazamientos a otros niveles asistenciales y acercar la atención al entorno local.

Durante la visita, el presidente de la Xunta puso en valor el resultado de la obra y la colaboración institucional con el Concello de Abegondo, que facilitó la parcela y ejecutó actuaciones complementarias como la urbanización del entorno y la creación de un aparcamiento anexo.

El inmueble ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad y confort, con espacios más luminosos y materiales naturales, en una línea que busca humanizar la experiencia tanto de pacientes como de profesionales.