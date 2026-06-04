SOS Sanidade Pública se concentra ante el CHUAC para exigir listas de espera "adecuadas a las necesidades"

La plataforma SOS Sanidade Pública se ha concentrado este jueves en A Coruña en el entorno del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) para reclamar mejoras en la gestión de las listas de espera y denunciar la situación de la sanidad pública gallega.

La movilización, que ha tenido lugar en la rotonda de acceso al complejo hospitalario, se enmarca en una convocatoria simultánea en varias ciudades de Galicia con el objetivo de visibilizar lo que la plataforma considera un deterioro progresivo de la accesibilidad al sistema sanitario.

Durante la concentración, los convocantes han insistido en que las listas de espera son uno de los principales indicadores de la calidad asistencial y han advertido de que la falta de respuesta en determinados plazos puede derivar en consecuencias negativas para la salud de los pacientes.

SOS Sanidade Pública sostiene que esta situación no es puntual, sino estructural, y reclama medidas que permitan ajustar los tiempos de atención a las necesidades reales de la población.

La organización ha advertido además de que cualquier persona puede verse afectada por demoras en la atención sanitaria en algún momento, por lo que ha llamado a reforzar el sistema público y frenar lo que consideran un proceso de degradación asistencial.