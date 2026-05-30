El tabaquismo, una enfermedad que afecta al 25% de los gallegos: "Todos los fumadores pueden dejarlo"

No hace falta que sea 1 de enero para proponerse dejar de fumar. El tabaquismo es una enfermedad que afecta a una de cada cuatro personas en Galicia y que tiene consecuencias directas sobre la salud, por lo que es fundamental dar el paso de olvidarse del cigarrillo y comenzar hábitos de vida más saludables.

Un acto en el que juegan un papel fundamental los profesionales sanitarios, que pueden acompañar a sus pacientes en este camino que, muchas veces, resulta complicado y largo. Conseguir dejar de fumar depende de muchos factores, desde el tiempo que una persona lleve haciéndolo hasta su nivel de adicción.

"Todos los fumadores pueden dejar de fumar", asegura a este respecto el neumólogo Carlos Rábade, responsable de la Unidad de Tabaquismo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), que señala que el 80% de la gente empieza a fumar antes de los 18 años, cuando el riesgo de adicción es mucho mayor.

Y es que el tabaquismo es una enfermedad, no un vicio. "Uno de los principales problemas es entenderlo como una enfermedad adictiva y crónica. Quien empieza a fumar rápidamente adquiere una adicción y una dependencia de la droga que tiene el tabaco, que es la nicotina", señala Carlos Rábade.

"Si damos el mejor tratamiento para otras enfermedades, ¿por qué no podemos dar ese tratamiento para tratar el tabaquismo, que es una enfermedad más?" Carlos Rábade, neumólogo de la Unidad de Tabaquismo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

El tabaco tiene un alto impacto en Galicia, donde una de cada cuatro personas fuma. El neumólogo del CHUS señala que para hacer que este porcentaje baje, es preciso intervenir desde dos puntos de vista: ofreciéndoles a los fumadores un tratamiento farmacológico con acompañamiento psicológico y estableciendo medidas concretas en la futura Ley del tabaco.

Algunas de las medidas preventivas que proponen los expertos son la subida del precio de la cajetilla ("fumar es muy accesible a toda la población"), hacer el empaquetado menos atractivo y ampliar espacios libres para proteger a la población no fumadora.

"Si uno piensa que un 20-25% de las personas son fumadores habituales, muchos de ellos van a tener una alta dependencia a la nicotina, por lo que tienen derecho a ser tratados de la mejor forma posible. Si damos el mejor tratamiento para otras enfermedades, ¿por qué no podemos dar ese tratamiento para tratar el tabaquismo, que es una enfermedad más?"

Dar el paso

La decisión de dejar de fumar llega en diferentes momentos vitales y depende de cada persona. "Normalmente, por desgracia, se plantean dejar de fumar cuando tienen una consecuencia negativa por el tabaco, no antes", indica Carlos Rábade, que señala que en este aspecto juegan un papel fundamental los profesionales sanitarios, ya que los fumadores no siempre perciben el daño negativo que infligen a su organismo y que se traducen en enfermedades cardiovasculares o respiratorias, así como cáncer.

"No podemos perder la oportunidad de, en cualquier cita médica, convencer a un fumador para que lo deje", explica el neumólogo del CHUS, que añade: "Todos los momentos son buenos para dejar de fumar, pero quizás había que insistir más en el diagnóstico y tratamiento precoz del tabaquismo, antes de que el fumador sea diagnosticado de una enfermedad vinculada a su consumo".

Las consecuencias que esta acción genera en el organismo se empiezan a notar desde el primer cigarro: aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, se pierden gusto y olfato y aumentan los trastornos en la piel. Y al contrario, cuando el tabaco deja de ser una opción, los efectos positivos se notan en las primeras 24-48 horas: muchas personas recuperan gusto y olfato y su piel está más hidratada, mejorando su capacidad para hacer actividad física.

Carlos Rábade defiende que el tratamiento del tabaquismo debe ser una prestación que ofrezca el sistema nacional de salud, por lo que los profesionales necesitan una formación para acompañar de la mejor forma posible a sus pacientes. El tabaco mata a unas 200 personas en España al día, según diversos cálculos, y "es la enfermedad más prevalente" en la actualidad.

"Hay gente que tiene más dificultad porque lleva más años fumando, porque tiene comorbilidades o un trastorno depresivo, o personas que no cuentan con el apoyo social o de la familia para dejar de fumar. También hay intentos de abandono previos sin éxito que hacen que esté desanimada y desmotivada" Carlos Rábade, neumólogo de la Unidad de Tabaquismo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Todo comienza con los médicos de cabecera, en constante contacto con los pacientes, mientras que las unidades especializadas en tabaquismo como la del CHUS son fundamentales para acompañar a los fumadores, sobre todo aquellos casos más complicados porque tienen mucha dependencia o comorbilidades que dificultan el abandono del tabaco, entre otros factores.

"Hay gente que tiene más dificultad porque lleva más años fumando, porque tiene comorbilidades o un trastorno depresivo, o personas que no cuentan con el apoyo social o de la familia para dejar de fumar. También hay intentos de abandono previos sin éxito que hacen que esté desanimada y desmotivada", señala el secretario general de la Separ.

Dejar de fumar no es fácil, pero sí posible: un fumador tiene un 30% de posibilidades de conseguirlo en el primer intento, un 60% en el segundo y un 90% en el tercero. Pero es preciso tener paciencia y fuerza de voluntad.

"Los profesionales sanitarios deben disponer de tiempo. Los pacientes más complejos necesitan más consultas, más duración de la intervención. El tratamiento del tabaquismo no solo se basa en medicamentos para dejar de fumar, también es fundamental el asesoramiento psicológico, que el profesional sanitario trate y dé herramientas al fumador para ayudarlo y que haga un plan de seguimiento de seis meses o un año", indica Rábade.

Y es que uno de los principales errores que se cometen en este ámbito es cesar el seguimiento antes de tiempo, de forma que el fumador retoma el hábito y cuando quiere volver a intentar dejar el tabaco, rechaza el tratamiento ofrecido al considerar que no es efectivo. Otro error común es ofrecer asesoramiento psicológico sin tratamiento farmacológico, con lo cual las posibilidades de éxito son "muy bajas".

Cuidado con los productos dañinos

El daño que causa el tabaco va más allá de los cigarrillos: también se esconde en el tabaco de liar, las farias o las pipas. "La intensidad del tabaquismo es diferente en función de las distintas formas, pero es igual de dañino. Todos los productos y formas de tabaco tienen nicotina y otros componentes que producen daño", recuerda Carlos Rábade.

El también secretario general de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica advierte, sin embargo, que hay que tener cuidado con los nuevos productos de nicotina, tóxicos: "Las bolsas de nicotina llevan una nicotina sintética de altas concentraciones que puede producirle adicción a la gente joven y produce daños a nivel pulmonar, además de tener nitrosaminas, un agente carcinógeno".

"(El cigarrillo electrónico) es una puerta de entrada al consumo de tabaco para los adolescentes y, a aquellos que dejan de fumar, lo único que hace es mantenerlos en el consumo de la nicotina y el tabaco. Casi la mitad de los que consumen cigarrillos electrónicos se mantienen en ese consumo más allá de seis meses y muchos se convierten en fumadores duales" Carlos Rábade, neumólogo de la Unidad de Tabaquismo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Otros productos con los que es preciso tener cuidado son los electrónicos de liberación de nicotina, como los cigarrillos, que "son una puerta de entrada en el tabaco para los adolescentes". Este tipo de artículos se venden a menudo como algo inocuo cuando incluso las sustancias saborizantes que contienen, como el diacetilo, producen irritación e inflamación de las vías aéreas, entre otros.

El tabaco calentado también tiene riesgos y, además, parece menos inofensivo, pero contiene sustancias tóxicas que no están en el tabaco tradicional y que pueden suponer un gran riesgo para la salud. "Que un producto no tenga las sustancias tóxicas del tabaco no quiere decir que produzca menos daño, sino el mismo", recuerda Carlos Rábade.

¿Cómo dejar de fumar?

El neumólogo de la Unidad de tabaquismo del CHUS explica que los tratamientos disponibles actualmente son efectivos y seguros y anima a la gente a preguntar por este proceso, huyendo de opciones que pueden parecer buena idea como el cigarrillo electrónico. Una "falsa solución" que puede hacer, de hecho, que el problema aumente.

"Es una puerta de entrada al consumo de tabaco para los adolescentes y, a aquellos que dejan de fumar, lo único que hace es mantenerlos en el consumo de la nicotina y el tabaco. Casi la mitad de los que consumen cigarrillos electrónicos se mantienen en ese consumo más allá de seis meses y muchos se convierten en fumadores duales", explica Carlos Rábade.

Los fumadores cometen varios errores recurrentes cuando quieren dar carpetazo a este hábito: es preciso que conozcan desde el principio cómo dejarlo y controlar determinados estímulos y situaciones a los que pueden enfrentarse, así como valorar la posibilidad de usar un tratamiento farmacológico porque si hay dependencia física, también habrá un síndrome de abstinencia durante los primeros días.

"Un fumador social tienes que tratar más el ambiente, el entorno, la comunidad. En un fumador de alta dependencia física y psíquica tienes que tratar más el tema de la recompensa, del incentivo. Cada fumador tiene una serie de características, por eso hay que formar a los profesionales sanitarios en el tratamiento del tabaquismo" Carlos Rábade, neumólogo de la Unidad de Tabaquismo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

¿Y cuáles son los trucos para dejar de fumar? No hay una clave aplicable a todo el mundo, ya que cada fumador tiene un perfil propio, pero sí que es fundamental tener un día fijado para dejar este hábito. "Es muy importante que a partir de ese día rompa con el tabaco y todo lo que le recuerde al tabaco", señala el neumólogo de la Unidad de tabaquismo del CHUS.

El objetivo en esa primera jornada es conseguir aguantar sin fumar desde que se despierta por la mañana hasta que se duerma por la noche y, a partir de entonces, ir día a día. Lo más probable es que tenga momentos de ansiedad en los que necesite un cigarro, por lo que es importante que el paciente busque estrategias o técnicas de relajación que le permitan olvidarse de este deseo.

Una pequeña idea es hacer un gesto con las manos que rompa el movimiento de llevar el cigarro a la boca, ya automatizado, y romper rutinas en las que el tabaco está presente. "Es importante que identifique qué entornos asocia con el tabaco e intente cambiarlos", explica Carlos Rábade.

"Un fumador social tienes que tratar más el ambiente, el entorno, la comunidad. En un fumador de alta dependencia física y psíquica tienes que tratar más el tema de la recompensa, del incentivo. Cada fumador tiene una serie de características, por eso hay que formar a los profesionales sanitarios en el tratamiento del tabaquismo", añade el neumólogo del CHUS.