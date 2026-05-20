Aprobado adelantar el cribado de cáncer de mama impulsado por una gallega: "Es muy buena noticia"

La Comisión de Salud Pública aprueba adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años. Lo ha hecho tras reunirse el pasado 9 de abril con la compostelana María Varela, paciente con cáncer de mama metastásico que pidió a través de la plataforma Change.org el adelanto de la edad para las primeras pruebas de detección.

"Es muy buena noticia" señala la propia Varela, "nos han escuchado y han actuado muy rápido desde nuestra reunión". "Estoy muy agradecida, pero ahora toca vigilar los próximos pasos para que el cribado se adelante definitivamente antes de acabar el año como nos prometieron. Queremos verlo cumplido este 2026", declaró la gallega.

El próximo paso, según trasladó ayer el Ministerio de Sanidad al equipo de Change.org es su aprobación en la Comisión de Prestaciones, que esperan que tenga lugar antes de verano. "si se aprobara en ambas comisiones a partir de ahí podríamos empezar a tramitar la nueva orden", ha explicado María Varela quien recuerda también que el Ministerio insta a las comunidades a aplicar el cambio en un plazo máximo de seis años.

"Les pedimos que no agoten esos seis años de plazo y lo pongan en marcha lo antes posible. Entendemos que un cambio así requiere un tiempo de adaptación, pero seis años me parece demasiado. No tenemos tiempo que perder", aclaró.

Tras registrar sus más de 65.000 firmas recogidas en change.org, el Director General de Salud Pública y Equidad del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón y Estefanía García Camiño, Subdirectora General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud, recibieron a María Varela en una reunión que finalizó con un compromiso: "han reconocido que según la evidencia científica internacional y las recomendaciones europeas, España debe adelantar los cribados a los 45 años y ampliarlos hasta los 74, y se han comprometido a empujarlo desde este mismo mes para aprobarlo en este 2026".

El 28 de abril, según informaron desde el Ministerio al equipo de Change.org, se aprobó por unanimidad en la Ponencia de Cribado Poblacional la propuesta de ampliación del cribado de cáncer de mama desde los 45 años de edad.

Ahora han dado luz verde también en la Comisión de Salud Pública y el próximo paso es su aprobación en la Comisión de Prestaciones y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Estoy muy agradecida de que el Ministerio recibiera mis firmas y nos hayan escuchado a mí y a todas las personas que han firmado mi petición. Ahora toca vigilar que cada paso se complete en fecha para que antes de acabar el año el compromiso se haga realidad", comentó María Varela.