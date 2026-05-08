O'Mega desconvoca la huelga de médicos en Galicia al alcanzar un acuerdo "histórico" con la Xunta

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

La Xunta de Galicia y el sindicato O'Mega han alcanzado un acuerdo en la noche de este jueves que pone fin a la huelga autonómica de médicos del Sergas. Con este pacto, el personal volverá a realizar peonadas en los hospitales públicos gallegos. El sindicato celebra el avance como "histórico" para la profesión médica en Galicia tras semanas de movilizaciones, huelgas y reuniones de negociación.

En un comunicado, el sindicato explica que esta protesta coincidía con la huelga indefinida ante el Ministerio de Sanidad para la creación de un Estatuto Propio para médicos y facultativos. En Galicia, una de las consecuencias era que estos realizaban peonadas, unas horas extra con las que Sanidade cubría la lista de espera de intervenciones quirúrgicas no urgentes.

Pese al acuerdo alcanzado con la Xunta, que mejora las condiciones del personal del Sergas, se mantiene convocado el paro de cuatro días al mes para la reclamación de este Estatuto Propio.

El pacto supone para los médicos un "cambio estructural en el modelo de relaciones laborales".

Por ello, O'Mega celebra el resultado de las negociaciones con un acuerdo que "beneficiará a la práctica totalidad de los profesionales del Sergas y valora la capacidad de diálogo" para poner fin a las protestas.

Las claves del acuerdo

El sindicato pone en valor que el acuerdo con la Xunta recoge sus principales demandas.

Así, el texto pactado aborda abrir una vía de negociación para mejorar las condiciones laborales de todos los facultativos dependientes del Sergas y los MIR de los hospitales y centros de salud de la sanidad pública gallega.

La primera consecuencia que verán los médicos está en que su jornada semanal ordinaria quedará en 35 horas semanales. Además, se negociará en un plazo de nueve meses una regulación común y homogénea de la jornada complementaria (horas extras) en cada servicio. La previsión es que las horas extra sean voluntarias en cinco años.

Respecto a cómo se pagan estas horas extra de guardia, el compromiso está en que se equiparen a las ordinarias en tres años. El incremento será del 40% en 2027 y del 30% en 2028 y 2029. Estos incrementos se aplicarán proporcionalmente tanto a las horas presenciales como a las localizadas, festivas o a las consideradas de alta dedicación.

Por otra parte, se analizarán los planes funcionales de los servicios para dimensionar adecuadamente su organización. El objetivo es avanzar hacia hacia un modelo sostenible y viable en el que las guardias sean de carácter voluntario en un plazo máximo de cinco años, buscando en cualquier caso garantizar un descanso compensatorio suficiente para proteger la salud del personal médico y facultativo sin menoscabar la asistencia sanitaria a la población.

Además, en el plazo de seis meses se abrirá una negociación sobre la exención de las guardias para mayores de 55 años, estableciendo un periodo transitorio voluntario para la reincorporación voluntaria.

El acuerdo, como informa el sindicato, recoge también el incremento del 2,5% del complemento de productividad variable pactado en 2025 y su actualización a partir de este año, incrementando a mayores un 20% el 1 de enero de 2027 y otro 20% el 1 de enero de 2028.

Otro punto acordado trata la jubilación flexible y la evaluación de complementos salariales siguiendo los avances a nivel nacional en materia de clasificación o de otros para adecuar sus salarios al entorno de la OCDE. Para ello se creará un grupo de trabajo que reordene la actividad asistencial estructural realizada en jornada de tarde, conocida como actividad autoconcertada o peonadas.

Los médicos más jóvenes también se verán beneficiados por este acuerdo. En él se contempla que el personal MIR se incluya en estas mejoras con el compromiso de la Xunta de abonar a los médicos residentes un complemento retributivo de 75 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2027 que será de 100 euros a partir de 2028 y de 120 euros a partir de 2029.

Este complemento de residencia tendrá carácter estructural y lineal, con el objetivo de mejorar la competitividad y la capacidad de captación y fidelización de profesionales médicos para la Comunidad Autónoma de Galicia.

A partir del 1 de junio, los MIR tendrán remunerada la quinta guardia y las sucesivas realizadas en el mismo mes y se analizará la aplicación al personal residente en formación de las mejoras que afecten al personal médico facultativo.

Con estos acuerdos, el sindicato centra ahora en el Ministerio de Sanidad sus reclamaciones, esperando que la cartera de Mónica García "afronte con la misma capacidad de diálogo el conflicto derivado de su negativa a aceptar la redacción de un estatuto marco propio para médicos y facultativos de toda España y haga posible poner fin al único conflicto que aún permanece abierto en la sanidad pública española".