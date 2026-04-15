Sindicatos, menos la CIG, respaldan la propuesta de Sanidade para mejorar las condiciones en los PAC

Tres de los cuatro sindicatos con presencia en la mesa sectorial de Sanidad (CSIF, CCOO y UGT) han respaldado la propuesta de la Consellería de Sanidade para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los Puntos de Atención Continuada presentada y que incluye la polémica modificación de la atención los sábados en los PAC.

El acuerdo recoge el incremento del 15,36 % de las retribuciones de la jornada complementaria del personal facultativo, que se aplicará de forma progresiva hasta completar la subida de 5 €/hora: 2 € desde abril de 2026 y 3 € adicionales en enero de 2027.

En el caso de los profesionales de enfermería de PAC, se consolida un incremento ya acordado del 22,62 %.

Tanto para el personal médico como para el de enfermería se prevé una reducción de la fragmentación de tramos en la jornada complementaria para que, en un plazo máximo de tres años, se cobre el valor máximo incentivado desde la primera hora.

En lo que respecta al personal de gestión y servicios que desempeña su labor en estos centros sanitarios, se aplicará el régimen previsto en el Acuerdo de concertación social y la retribución correspondiente al turno rotatorio complejo.

Entre los acuerdos firmados esta mañana, también destaca el nuevo programa especial para la cobertura de las jornadas de los sábados en los PAC gallegos. Así, a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 € para los profesionales médicos, 135 € para el personal de enfermería y 96 € para el personal de gestión y servicios.

La CIG, por su parte, ha vuelto a solicitar la retirada del decreto al considerar que se trata de una medida "sin negociación real y que agrava la precariedad de las condiciones de trabajo". Así, no han firmado el documento, que tachan de "insuficiente" y que, afirman, "constituye un desprecio absoluto" a las demandas del colectivo.

Además, han solicitado la retribución del complemento de festividad para todas las categorías por la realización de los turnos de sábado, y el pago de los pluses de nocturnidad rotatoria compleja y de atención urgente para todo el personal.

Principio de voluntariedad e incremento de 211 plazas

La Mesa Sectorial acordó también el incremento de plazas específicas para los Puntos de Atención Continuada, con 211 nuevas plazas para el periodo 2026-2028. De ellas, 100 serán de médico, 80 de personal de enfermería y 31 de personal de gestión y servicios.

El acuerdo establece que la prestación de la actividad en los Puntos de Atención Continuada se regirá por el principio de voluntariedad efectiva, según los términos del programa reglado de voluntariedad acordado en la Mesa Sectorial del pasado 27 de marzo. Además, se reconoce la flexibilidad organizativa de los calendarios en la prestación de servicios en los PAC por parte de los profesionales, condicionada al cumplimiento de las necesidades asistenciales y vinculada a la disponibilidad real de los recursos humanos.

El documento aprobado define asimismo otras medidas organizativas centradas en el establecimiento de criterios de distribución equilibrada, con el objetivo de evitar sobrecargas individuales, el análisis de los límites razonables de participación y la revisión de los criterios de cómputo de jornada.

Médicos de urgencias hospitalarias

Al margen del acuerdo alcanzado hoy sobre los PAC, la Mesa Sectorial abordó también las mejoras retributivas del personal médico de urgencias. El Servicio Gallego de Salud trasladó su voluntad de poner en marcha de forma inmediata un paquete de medidas para dar respuesta a las demandas de los facultativos de las urgencias hospitalarias.

Entre estas medidas, destaca el incremento de 5 euros en la hora de guardia y también una reivindicación histórica de retribuir la noche del viernes como módulo prefestivo. Asimismo, se igualarán los criterios de descanso a los de los Puntos de Atención Continuada y se realizará un estudio de cargas de trabajo en el último trimestre del año para valorar la ampliación de plantillas.

Este acuerdo no ha conseguido el apoyo sindical de ninguna formación.

Critican que se centra demasiado en el aspecto retributivo, dejando a un lado otras reivindicaciones del colectivo, como la exención de los turnos de noche para mayores de 55 años, la revisión real del cómputo de jornada, el reconocimiento de la actividad no asistencial o un avance retributivo acorde a la carga y responsabilidad del puesto de trabajo.