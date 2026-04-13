Los mayores de 65 años de Galicia recibirán la vacuna reforzada contra la gripe

Los gallegos mayores de 65 años recibirán la vacuna reforzada contra la gripe. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta.

El mandatario gallego explicó las novedades en el calendario de vacunación autonómico. La primera de ellas es la administración de la vacuna reforzada contra la gripe a todas las personas mayores de 65 años.

El objetivo de esta medida es llegar a un 35% de población diana, hasta los 730.000 ciudadanos, según los datos de Rueda.

Esta vacuna de alta carga contra la gripe ofrece "más protección" y fortalecimiento del sistema inmunológico se aplicaba hasta ahora a mayores de 60 años que vivían en residencias y al resto de ciudadanos siempre y cuando hubiesen cumplido los 70. Ahora, la vacuna se pondrá a todas las personas mayores de 65.

La otra novedad anunciada este lunes por el presidente de la Xunta ha sido la decisión de adelantar el refuerzo de la vacuna del sarampión a los pequeños de 2 años, cuando hasta ahora se estaba administrando a aquellos que hubiesen cumplido los 3. En el caso de los niños nacidos en 2023, se mantiene este ejercicio en los 3 años.