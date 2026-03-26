El Sergas reconoce un "aumento sostenido" de la demanda en las Urgencias del CHUS, pero niega "colapso"

El director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, ha reconocido que el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) sufre un "aumento sostenido" de la demanda, pero ha rechazado hablar de "colapso".

Así se ha expresado este jueves ante la Comisión 5ª de Sanidade del Parlamento, donde ha remarcado que en los hospitales públicos gallegos "hay planificación, respuesta y capacidad de adaptación" ante momentos de "especial presión asistencial".

Ha informado de que en el CHUS, en 2025, se atendieron 171.853 urgencias, con una media diaria de 471 pacientes, en la línea de los años previos. En el año 2024, la media era de 466 y en el 2023 de 458, lo que, ha señalado, "refleja un incremento moderado y progresivo de la actividad".

En el caso de las urgencias ingresadas, tanto en el pasado año como en el 2024, la cifra es de alrededor de 23.100 pacientes y la presión de urgencias se mantiene estable, en el entorno del 59%, también en valores similares a los años anteriores.

"Todos los datos indican que no hay un problema estructural, sino un incremento sostenido de la demanda que es común a todos los sistemas sanitarios, una demanda ante la que la respuesta del Sergas está protocolizada", ha aseverado.

En esta línea, ha insistido en que el sistema sanitario público gallego "planifica y programa" actuaciones para dar respuesta a las "potenciales fluctuaciones" en la demanda asistencial.

En palabras del diputado socialista, Aitor Bouza, el "colapso" es algo "tan puntual" que se "repite" todos los meses. Ante este "colapso estructural" del sistema, Bouza ha solicitado la dimisión del gerente del área sanitaria de Santiago, habida cuenta de su "incapacidad en la gestión".

Situación del hospital psiquiátrico de Conxo

Por otra parte, Silva también ha respondido esta tarde a una pregunta formulada por la nacionalista Iria Carreira sobre la situación del Hospital psiquiátrico de Conxo.

Durante su intervención, ha puesto en valor las inversiones realizados por el Ejecutivo gallego para mejorar el Hospital, una infraestructura en la que, en el año 2025, si invirtieron cerca de 850.500 euros en el cambio de cubiertas.

Además, ha recordado que también se rehabilitaron sus unidades de hospitalización, el taller de laborterapia, el invernadero o las áreas de descanso exteriores.

Silva ha remarcado el carácter "prioritario" que tiene para la Xunta la atención a la salud mental, con una estrategia que pasa por potenciar la atención comunitaria en tres niveles (centros de salud, unidades de salud mental y recursos sociosanitarios), "para garantizar que cada paciente reciba un tratamiento individualizado y que favorezca, siempre que sea posible, su retorno a la comunidad".