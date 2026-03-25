Gómez Caamaño, tras el fin de la huelga en Atención Primaria en Galicia: "Es una victoria de todos"

La Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega llegaron ayer martes a un acuerdo que pone fin a la huelga en Atención Primaria iniciada el pasado 2 de marzo. El paro, con un seguimiento "reducido" según la Xunta, supuso la suspensión en 15 días de "más de 72.000 consultas en los centros de salud".

Así lo aseguró esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios acompañado por la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato.

Gómez Caamaño puso en valor el trabajo del equipo negociador y de la voluntad del sindicato para llegar a un acuerdo. "Fue ese nuevo talante negociador del sindicato el que hizo posible cerrar ayer un acuerdo que todos deseábamos", añadió el conselleiro de Sanidade.

A este respecto Gómez Caamaño reivindica que la Xunta ha llegado a acuerdos con seis sindicatos para mejorar la Atención Primaria e invita a la CIG, con cuyo comité de huelga tienen una reunión este miércoles, a sumarse. Y es que según ha explicado, este nuevo paso refuerza los dados hasta ahora de cara a la reforma de la Atención Primaria en Galicia.

"Cuando hay voluntad real de diálogo, el acuerdo es posible", destacó el conselleiro de Sanidade, que invitó a la Ministra de Sanidad, Mónica García, a "buscar un entendimiento" con el colectivo médico. La huelga por el Estatuto Marco ha afectado a unas 170.000 actuaciones en Galicia.

A este respecto y a preguntas de los medios, el conselleiro de Sanidade negó que el acuerdo sea fruto de una cesión del Gobierno gallego: "La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores no es una cesión, es una victoria de todos".

Este viernes se celebrará una Mesa Sectorial de Sanidade.

¿Qué recoge el acuerdo?

O'Mega se adhiere al marco firmado el pasado mes de noviembre con CCOO, UGT, CSIF, Simega e Satse. El máximo representante de Sanidade señaló en sus declaraciones que, de esta forma, la Xunta avanza para hacer frente a la falta de profesionales en Atención Primaria y para mejorar las condiciones laborales del personal.

Entre las principales medidas destacan el compromiso de la reversión progresiva de la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria en la de Médico de Familia. "El objetivo es tener reconvertidas todas las plazas de FEAP a finales de año 2029", concretó Gómez Caamaño.

Sanidade, además, se compromete a fijar antes del mes de junio de este año los nuevos criterios del cómputo de la jornada de los PAC con efectos retroactivos a 1 de enero. Y desde 2027, se revisarán los planes funcionales de los PAC a 31 de marzo de cada año para evaluar la necesidad de incrementar efectivos según los recursos necesarios.

Se reducirá el tramo para obtener la retribución de la jornada complementaria, que pasará este año desde 160 a 140 horas, continuando en esa línea progresiva.

"El acuerdo confirma nuestra hoja de ruta de poner en marcha en el segundo semestre del año el acuerdo de voluntariedad incentivada para realizar guardias en los Puntos de Atención Continuada, así como la creación de nuevas plazas para los PAC", siguió Gómez Caamaño.

Ayer, y en base a un acuerdo alcanzado con Simega, Sanidade avanzó en el compromiso de una limitación efectiva a 30 actos asistenciales en las agendas de los médicos de cabecera. Algo que, en todo caso, garantiza la atención sanitaria de urgencia mientras se buscan soluciones a la saturación que sufren.

"La cuestión es limitar las citas garantizando la continuidad asistencial. Si una persona tiene un proceso urgente y va a consulta habrá que verla, como se hace siempre. Todo ello en un contexto de gestión adecuada de la demanda y según la singularidad de cada consulta: no es mismo una administrativa que otra aguda", concretó Gómez Caamaño a preguntas de los medios.

El acuerdo supone un paso clave para recuperar la normalidad en la atención sanitaria tras varias jornadas de movilizaciones y protestas en toda la comunidad. El presidente de O'Mega, Manuel Rodríguez, confirmó ayer que la negociación había llegado a buen término y que cada profesional tendrá una agenda de 30 pacientes, pasando el número 31 a la "agenda de contingencia".

"Para los PAC, se modificará el aplicativo con mejoras muy importantes en el mismo", sostiene Rodríguez, que añade: "Se va a reducir el intervalo entre la jornada ordinaria y para obtener la jornada complementaria, que pasará en este año a 140 y en el año que viene a 130 y al siguiente a 122, con lo que desaparecerá este intervalo".

O'Mega, satisfecho

"Los usuarios de la sanidad pública gallega serán los principales beneficiados por el acuerdo alcanzado anoche entre la Consellería de

Sanidade y O ́Mega", señala este miércoles el sindicato en un comunicado en el que reivindica: "Por primera vez en la historia del Sergas, los pacientes tendrán acceso a una consulta de 10 minutos de duración (el doble de la media establecida hasta ahora) con un médico que podrá además atenderles en mejores condiciones que cuando estaba sometido a una sobrecarga asistencial".

"Este cambio, que comenzará a aplicarse ya el próximo 15 de junio y que estará plenamente implantado en octubre, garantizará a los usuarios de la sanidad pública gallega el acceso a un diagnóstico y prescripción médica realizados en mejores condiciones y reforzará los lazos de comunicación y empatía entre el paciente y su médico de Atención Primaria en lo que supone la puerta de acceso de la población a los servicios sanitarios", indica O'Mega.

El sindicato y la Consellería de Sanidade celebrarán ahora con carácter trimestral reuniones para hacer un seguimiento de la implantación de las medidas contenidas en el acuerdo alcanzado ayer.

Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado en el pleno del Parlamento que la semana pasada había activas dos huelgas en sanidad, una de las cuales se desactivó ayer. "Supongo que se alegrará. Hay otra que no se ha solucionado, ¿sabe por qué? Porque hay un Ministerio ausente que no quiere negociar", reprochó Rueda al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que había formulado una pregunta sobre la sanidad.

El líder del PPdeG criticó al socialista por defender tanto a Pedro Sánchez como a Mónica García y ha defendido las listas de espera quirúrgicas. "¿Por qué no dice que la media en Galicia son 72 días, muy por debajo de la media nacional y de comunidades en las que gobierna el PSOE?",".

Rueda, que ha reconocido que existen "problemas", ha proclamado con "todo orgullo" que la sanidad pública gallega "con todas las carencias y todas las cosas que hay que corregir, con todos los fallos del mundo, incluidos los de la Xunta, es de enorme calidad".