La Asociación contra el Cáncer de A Coruña tiene nuevo presidente: Javier Álvarez releva a Manuel Aguilar

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en A Coruña ha renovado su Consejo Provincial, nombrando a Javier Álvarez Barbeito como nuevo presidente.

Su designación fue ratificada por el Consejo Nacional el pasado 24 de marzo, marcando el inicio de un nuevo ciclo en la dirección de la entidad.

Álvarez Barbeito, que hasta ahora ocupaba el cargo de vicetesorero, sucede a Manuel Aguilar, quien finaliza su mandato tras ocho años al frente de la asociación y ahora pasa a desempeñar funciones como vocal, asegurando la continuidad de su experiencia y conocimiento dentro del Consejo.

El nuevo Consejo Provincial estará compuesto íntegramente por voluntarios comprometidos con la causa, y se encargará de definir las estrategias de actuación de la AECC en la provincia, centrando su labor en el apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, la prevención del cáncer, la promoción de hábitos de vida saludables, el impulso a la investigación oncológica y la incidencia social y política en favor de quienes padecen la enfermedad.

La directiva estará formada, además del presidente, por Alfredo Castro Moral como vicepresidente, Emilia Morandeira Fariña en la secretaría, María García Fernández como tesorera, Beatriz Benito Bañuelos como vicetesorera, y contará con la presencia de varios vocales, entre ellos Manuel Aguilar López, Juan Miguel Concheiro Abal, Isabel Estevan Serrano, Angélica Figueroa Conde-Valvís, María Rosario García Campelo, Otilia Mourelo Barreiro y María Isabel Sanesteban Pita.

La AECC mantiene en A Coruña una amplia red territorial que incluye 45 juntas locales y más de 800 voluntarios, lo que permite llegar a casi la mitad de los concellos de la provincia. Esta presencia se complementa con servicios digitales, que facilitan el acceso a información especializada y apoyo en cualquier punto del territorio, acercando la atención a quienes más la necesitan.

El trabajo de la Asociación se sostiene gracias al respaldo de más de 22.000 socios provinciales, cuyo apoyo permite mantener los programas gratuitos de atención psicológica, social, fisioterapia, logopedia y nutrición.

Los datos de 2025

Solo en 2025, la AECC atendió a más de 2.200 personas en la provincia, combinando el esfuerzo del voluntariado, los socios, los profesionales y las entidades colaboradoras.

En el ámbito de la investigación, la AECC continúa siendo la entidad social privada que más fondos destina a la oncología en España. En A Coruña mantiene actualmente 38 proyectos activos, con una inversión superior a 5,3 millones de euros, y solo en 2025 destinó más de 1,3 millones al apoyo de investigadoras, investigadores y nuevos talentos científicos.