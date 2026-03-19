MAEX impulsa su liderazgo en salud bucodental sumando ya 20 clínicas, 5 de ellas en Galicia

Con una apuesta firme por la innovación y el talento clínico, la red MAEX consolida su presencia en Galicia como una de las regiones clave en su expansión. Sus cinco centros reflejan un modelo asistencial centrado en la excelencia y la atención personalizada.

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En un sector bucodental en constante evolución, MAEX, el sello de excelencia dental de DONTE GROUP, continúa consolidando su posicionamiento como uno de los referentes del sector en España.

Así, hoy MAEX alcanza ya los 20 centros distribuidos por todo el territorio nacional, reflejo de una expansión sostenida basada en la calidad asistencial, el prestigio de sus directores médicos y la incorporación de tecnología de vanguardia en sus tratamientos.

Dentro de este perímetro, Galicia se ha convertido en una de las regiones clave para el desarrollo del proyecto, con cinco clínicas ubicadas en Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Vigo y Pontevedra. Cada una de ellas está liderada por reconocidos especialistas y con equipos altamente cualificados que comparten la misma filosofía: ofrecer tratamientos innovadores y una atención personalizada orientada a la excelencia clínica.

MAEX Pérez Varela: referente en ortodoncia avanzada

El primer centro en incorporarse al sello MAEX en Galicia fue MAEX Pérez Varela, situado en la calle Doctor Teixeiro, 20, en Santiago de Compostela. La clínica toma el nombre de su director médico, el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, una de las figuras más reconocidas de esta especialidad tanto en España como a nivel internacional.

Con más de veinte años de trayectoria, el centro se ha consolidado como una referencia en ortodoncia, especialmente en la resolución de casos complejos con altos índices de éxito. Además, la clínica ofrece todas las especialidades odontológicas, lo que permite abordar la salud bucodental de los pacientes de forma integral en cualquier etapa de la vida.

Dr. Pérez Varela. Cedida

Uno de los rasgos distintivos de MAEX Pérez Varela es su fuerte apuesta por la innovación. El centro integra inteligencia artificial en la planificación y seguimiento de los tratamientos de ortodoncia, lo que mejora la predictibilidad de los resultados y optimiza la experiencia del paciente.

Gracias a estas herramientas digitales, la clínica también puede realizar seguimiento remoto de tratamientos de ortodoncia, lo que facilita que pacientes de fuera de Galicia puedan acceder a sus especialistas sin necesidad de desplazamientos constantes.

En el ámbito diagnóstico, el centro dispone de radiografías panorámicas, telerradiografías y periapicales, así como tecnología CBCT y escáner intraoral para crear modelos tridimensionales de la cavidad oral. Esta combinación permite realizar diagnósticos muy precisos y planificar los tratamientos de forma digital.

MAEX Ferreras: excelencia en cirugía oral y maxilofacial

En la provincia de A Coruña se encuentran dos clínicas MAEX bajo la dirección médica del Dr. José Ferreras, y doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.

A lo largo de su trayectoria profesional, el Dr. Ferreras ha ejercido en distintos hospitales de España, Europa y América. Además, ha desarrollado una intensa actividad científica, con más de treinta publicaciones y más de setenta comunicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales.

MAEX Ferreras Ferrol. Cedida

Las clínicas MAEX Ferreras, ubicadas en A Coruña (Av. de Arteixo, 18) y Ferrol (Cantón de Molins, 12), se han consolidado como centros de referencia en implantes dentales, cirugía oral y maxilofacial.

El Dr. Ferreras es especialista en tratamientos complejos de reconstrucción oral, especialmente en pacientes con escasez o ausencia de hueso, casos que en muchas ocasiones no encuentran solución en otros centros. Gracias a técnicas avanzadas, estos pacientes pueden recuperar la funcionalidad de su boca mediante dientes fijos en un plazo muy reducido.

Dr. José Ferreras. Cedida

Ambas clínicas destacan por su enfoque multidisciplinar y por la utilización de tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento. Entre sus equipamientos se encuentran radiología digital 3D, tomografía computarizada facial (TAC) en tres dimensiones, escáner intraoral y flujo digital en todos los procedimientos. Además, ofrecen sedación consciente intravenosa, lo que permite realizar tratamientos complejos con mayor confort para el paciente.

En línea con la apuesta tecnológica de MAEX, también han incorporado sistemas de seguimiento remoto para tratamientos de ortodoncia, optimizando el número de visitas necesarias a clínica sin comprometer la calidad asistencial.

MAEX Pousa: especialización en periodoncia e implantes

Las incorporaciones más recientes de MAEX en Galicia son las clínicas MAEX Pousa, situadas en Vigo y Pontevedra y dirigidas médicamente por la Dra. Xiana Pousa, licenciada en Odontología y especialista en periodoncia e implantología.

La Dra. Pousa cuenta con el Board Europeo en Periodoncia, la máxima acreditación que puede obtener un periodoncista en el ámbito europeo.

MAEX Pousa. Cedida

Los centros se encuentran en la Plaza de Compostela, 37 (Vigo) y en la Rúa Augusto González Besada, 12 (Pontevedra), y se incorporaron al sello de excelencia MAEX en 2024.

Ambas clínicas funcionan como centros multidisciplinares con especialistas en todas las áreas de la odontología. Su equipamiento incluye tecnología avanzada como radiografía panorámica, CBCT (Tomografía Computarizada de Haz Cónico), escáneres intraorales para visualización en 3D y técnicas de regeneración con plasma rico en plaquetas.

Estas herramientas permiten abordar tratamientos complejos con mayor precisión y mejorar los procesos de regeneración ósea, facilitando la recuperación del paciente.

La filosofía clínica de la Dra. Pousa sitúa la salud, la funcionalidad y la estética de la boca en el centro de la experiencia del paciente, con el objetivo de diseñar tratamientos personalizados que garanticen el bienestar bucodental a largo plazo.

Un modelo basado en innovación, excelencia y crecimiento

El crecimiento de MAEX hasta alcanzar los 20 centros a día de hoy refleja la solidez de un modelo que combina innovación tecnológica, talento clínico y un fuerte compromiso con la calidad asistencial.

La integración de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, la impresión 3D o los flujos digitales está transformando la práctica odontológica y permitiendo ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos cada vez más personalizados.

Gracias a esta apuesta por la excelencia, MAEX se ha consolidado como un referente en el sector dental en España. Cada una de sus clínicas comparte una visión común: ofrecer a los pacientes un cuidado integral de su salud bucodental mediante equipos altamente cualificados y las tecnologías más avanzadas.

En Galicia, las clínicas MAEX reflejan plenamente esta filosofía, proporcionando un enfoque multidisciplinar que abarca todas las especialidades odontológicas, desde ortodoncia e implantología hasta periodoncia y cirugía maxilofacial, con el objetivo de seguir mejorando la salud y la calidad de vida de los pacientes.

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