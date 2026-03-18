Multitudinaria concentración de médicos en el CHUAC de A Coruña en una nueva jornada de huelga en Galicia

Los médicos del CHUAC protagonizaron este miércoles una multitudinaria concentración en el marco de las jornadas de protesta convocadas en las distintas áreas sanitarias de Galicia.

La vicepresidenta de O'Mega, Mercedes Tallón, destacó el aumento de participación tanto en la huelga como en las concentraciones. "Fue multitudinaria, de las realizadas hasta ahora la más numerosa. Cada vez somos más, más compañeros de huelga y mayor presencia en las concentraciones. Esto ya no se para, ni un paso atrás", afirmó.

Estas movilizaciones coinciden con una nueva jornada de paro convocada por O'Mega contra el Gobierno por el Estatuto Marco, que se suma a la huelga indefinida en atención primaria iniciada hace dos semanas. Ambas protestas evidencian la tensión creciente en la sanidad pública gallega.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento de la huelga en el turno de mañana de este miércoles alcanzó el 24,1% en atención hospitalaria y el 4,73% en atención primaria, situándose en un 18,9% en el conjunto de ambos niveles asistenciales.

En los grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde, la participación fue del 24,81%, con cifras destacadas como el 24,8% registrado en el CHUAC o el 30,8% en el hospital de Vigo. En los centros comarcales, el seguimiento medio se situó en el 16,57%.

En atención primaria, los datos reflejan un menor impacto, con un 3,48% de seguimiento en el área de A Coruña y Cee, aunque con porcentajes algo superiores en otras zonas como Pontevedra y O Salnés (7,28%) o Vigo (7,11%).

A pesar de estas cifras dispares, desde el colectivo médico insisten en que la movilización va en aumento y que las protestas continuarán en los próximos días.