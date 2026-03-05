Narón (A Coruña) aclara que no fue el organizador del evento donde hubo una intoxicación alimentaria

El Ayuntamiento de Narón, en A Coruña, ha aclarado a través de un comunicado que no fue responsable del almuerzo servido el pasado martes, 3 de marzo, durante el Club de Debate "Alingua", y que actualmente se investiga por un posible episodio de intoxicación alimentaria.

La actividad fue promovida por la Asociación de Entidades pola Lingua Galega (Alingua), que en su edición 2026 cuenta con el apoyo de diversos ayuntamientos, entre ellos Ames, Arzúa, Betanzos, Carballo, Ferrol, Pontedeume, Pontevedra, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Vilagarcía de Arousa y Narón, y está gestionada por una empresa externa encargada de la organización de los debates.

El Ayuntamiento mantiene un contacto estrecho con el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, que ya trasladó los hechos a las autoridades sanitarias para activar el protocolo correspondiente y determinar, a partir de las muestras conservadas, si se trató de una contaminación alimentaria o de un contagio vírico compatible con gastroenteritis, según los síntomas observados.

Según la información disponible, las personas afectadas corresponden a la jornada del martes, 3 de marzo, en la que participaron alumnado y profesorado de los institutos IES As Telleiras, IES Terra de Trasancos, Canido y Saturnino Montojo.

Narón subraya que todas las actividades organizadas directamente por el consistorio cumplen estrictamente con las medidas de seguridad y protocolos sanitarios, garantizando la protección de alumnado y público. Además, asegura que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en futuras actividades.