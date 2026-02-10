Escuela infantil Gregorio Sanz.

Escuela infantil Gregorio Sanz. PP de Lugo.

Lugo detecta dos posibles casos de sarna en una escuela infantil

El protocolo establece la intervención de la Red Gallega de Vigilancia en Salud Pública y posibles medidas de desinfección

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Lugo, en manos de la nacionalista Iria Buide, ha comunicado este mediodía que se ha detectado la posible afectación de dos personas de la comunidad educativa por el ácaro Sarcoptes scabiei, causante de la sarna.

Siguiendo el protocolo establecido, el hecho fue notificado a la Red Gallega de Vigilancia en Salud Pública, dependiente de la Subdirección General de Información sobre Salud y Epidemiología del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Será esta Subdirección General la encargada de decidir si resulta necesario un cierre total o parcial de la Escuela Infantil Gregorio Sanz, con el fin de proceder a la desinfección pertinente y garantizar la seguridad de alumnado, familias y personal educativo.

El Ayuntamiento recuerda que se siguen todas las medidas sanitarias y de prevención para minimizar riesgos.