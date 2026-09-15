SÉS mostrará su lado más personal este martes en A Coruña en una charla con entrada gratuita

La artista inaugurará la cuarta temporada de As charlas do Xerion a las 19:00 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos, en una conversación conducida por Jesús Suárez

Detrás de SÉS está María Xosé Silvar, una mujer cuya historia va más allá de las canciones con las que se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la música gallega. Acercarse a esa faceta personal será el propósito de la conversación que protagonizará mañana, martes 15 de septiembre, en A Coruña, con motivo del inicio de la cuarta temporada de As charlas do Xerion.

La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en la primera planta del Centro Comercial Cuatro Caminos, con entrada gratuita hasta completar aforo. Jesús Suárez conducirá un encuentro que abordará los orígenes de la artista, sus primeros pasos en la música y las decisiones que han marcado su camino.

La propuesta busca ir más allá de un repaso a su discografía. Su manera de componer, su relación con el oficio y las experiencias que han contribuido a construir su identidad artística formarán parte de una conversación cercana y sin un guion cerrado.

La mujer detrás de SÉS

Desde la publicación de Admirando a condición en 2011 hasta Nadando na incerteza, editado en 2025, SÉS ha desarrollado una trayectoria propia en la que conviven la canción de autor, el rock, el blues, la tradición gallega y las influencias latinoamericanas.

El encuentro de este martes permitirá acercarse a lo que sucede antes de que esas influencias se conviertan en canciones: de dónde viene la artista, cómo ha llegado hasta aquí y qué aspectos de su vida y de su trabajo quedan habitualmente fuera del escenario.

Con SÉS como primera invitada, As charlas do Xerion abre su cuarta temporada, que continuará reuniendo a protagonistas de la cultura y de otros ámbitos de la sociedad.