Javier Fajardo, nombrado director artístico y musical del coro de la Sinfónica de Galicia

Javier Fajardo ha sido nombrado nuevo director artístico y musical de los coros de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). El hasta ahora director musical del Coro durante la etapa de Carlos Mena asume ahora su titularidad con el objetivo de consolidar el desarrollo artístico de las agrupaciones corales del Consorcio para la Promoción de la Música.

Otra de sus metas pasa por reforzar su presencia tanto dentro como fuera de la programación de la OSG.

Las primeras colaboraciones de Fajardo con la agrupación fueron como director invitado bajo la dirección honoraria de Joan Company. El ahora director musical y artístico de los coros también estuvo ya al frente de la Sinfónica en varias ocasiones.

En su trayectoria, el nuevo director ha estado al frente también de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Real Filharmonía de Galicia o la Orquestra Vigo 430, de la que también es director asociado y gestor artístico.

Entre 2017 y 2024 fue director artístico de la Joven Orquesta y Coro de la Universidad de Valladolid.

A nivel internacional, ha sido reconocido en concursos como Towards Polyphony de Wrocław (Polonia, 2017) y Aegis Carminis de Koper (Eslovenia, 2019) y ha dirigido formaciones como el Rundfunkchor Berlín o el Kammerchor Stuttgart. A todo ello se suma a su trabajo como invitado por conjuntos como el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, el Coro de la Comunidad de Madrid o el Coro de RTVE.

Impulso al Coro

En un comunicado, la OSG destaca que su Coro, que cuenta con 120 cantantes, tendrá una intensa actividad esta temporada. Además de participar en varios programas de la Sinfónica, el Coro pasará por las batutas de directores como Roberto González-Monjas, Richard Egarr, José Trigueros y Víctor Pablo Pérez.

Asimismo, colaborará con otras instituciones como la Real Filharmonía de Galicia y la Banda Municipal de A Coruña.

En este contexto, Fajardo deberá en su nuevo puesto coordinar el trabajo coral desarrollado por el Consorcio, unificando criterios técnicos, estéticos y formativos entre sus distintas agrupaciones vocales.

El foco estará puesto en la coordinación y desarrollo del Coro Joven y el Coro Infantil en relación con el Coro de la OSG con el objetivo de favorecer la evolución de los cantantes desde su etapa formativa hasta llegar a la agrupación profesional, elevando de manera progresiva su nivel.

Puesta en marcha de la Academia Coral de la OSG

En esta misma línea, se contempla la puesta en marcha de la Academia Coral de la OSG.

La idea de este proyecto es que pueda funcionar como un espacio de transición y especialización, que actúe como puente entre el Coro Joven y el Coro Infantil con el Coro de la Sinfónica.

En ella se unificará y se profundizará en el trabajo técnico y estilístico, estimulando el desarrollo de los cantantes para que cuenten con experiencia práctica profesional con programas de pequeño y mediano formato.

En cuanto al repertorio, Fajardo reforzará la recuperación e interpretación del patrimonio musical gallego y portugués —área en la que ha desarrollado trabajos de investigación sobre autores como Melchor López o Xoán Montes—, además de prestar atención a la creación contemporánea y a la divulgación de los procesos de ensayo ante el público.