El dúo de DJs Mestiza estrena en Galicia este 25 de septiembre su fiesta que triunfa en todo el mundo

Mestiza presents Sacro es uno de los eventos más esperados de Son & Mar. @mestiza.music

SACRO Mestiza, el dúo de las DJs y productoras Belah y Pitty Bernad, fusiona la música electrónica y el flamenco tanto musical como estéticamente

Contenido patrocinado

El puerto de A Coruña acoge en septiembre y octubre uno de los grandes acontecimientos musicales del norte peninsular. El ciclo musical Son & Mar llega al Puerto de A Coruña con un espacio para diferentes estilos de música, con eventos como BRESH, DALE FLOW o WAKE UP. Y artistas tan diversos desde Omar Montes, SAFRI DÚO hasta Baiuca

Artistas internacionales y nacionales formarán parte de este ciclo de conciertos que, tras triunfar en Vigo, recala en A Coruña con mucho que ofrecer. Y es que los artistas consolidados se mezclan con las promesas de la música para brindarle al público espectáculos en los que la diversión a buen ritmo está asegurada.

La ciudad herculina aglutina 12 grandes citas entre las que se incluye uno de los eventos más esperados del ciclo: Mestiza presents SACRO.

El concepto creado por Mestiza, el dúo de las DJs y productoras Belah y Pitty Bernad, fusiona la música electrónica y el flamenco tanto musical como estéticamente. Una propuesta innovadora que hará retumbar A Coruña el próximo 25 de septiembre.

Mestiza presents SACRO llega a la ciudad herculina tras haber conquistado Madrid, Barcelona, Miami, Londres o Dubái. Lo hace con una actuación rompedora en la que combina la música electrónica y afro-house con la fuerza del flamenco en vivo.

Y es que tal y como las propias DJ señalan, el objetivo de esta propuesta es destacar no solo el aspecto sonoro sino también el estético, "exportando al mundo entero la esencia de España y un folclore reinterpretado". Nacido en 2021 en Madrid, el espectáculo se hizo internacional en 2024. Una muestra del éxito de Belah y Pitty Bernad.

Música, arte y cultura se dan la mano en esta experiencia sensorial en la que la música va dando paso a diferentes emociones. La noche del 25 de septiembre, Mestiza presentará su concepto más personal en uno de los enclaves más especiales de Galicia: el muelle de Batería de A Coruña.

Las entradas, ya a la venta

Son & Mar combina eventos gratuitos con otros de pago como el de Mestiza. Las entradas para gozar con el espectáculo que brindarán Belah y Pitty Bernad están a la venta a través de la web del ciclo de conciertos, donde también es posible adquirir localidades para otras propuestas de este 2026.

Y es que además de Mestiza presents SACRO, en A Coruña será posible pasárselo en grande con el legendario Gabry Ponte el 18 de septiembre, con el tardeo más goloso Picapop el día 19 o con Dalle Flow, que se celebrará el 26 de este mes.

Son & Mar agradece especialmente la colaboración del Concello da Coruña, Turismo da Coruña, la Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo, cuyo apoyo resulta fundamental para hacer posible este ciclo. Más de 30 artistas nacionales e internacionales pasarán por A Coruña, combinando nombres consolidados con nuevos talentos y propuestas emergentes para ofrecer una programación diversa y llena de música.

La programación de Son & Mar se completa con otros eventos y propuestas que se irán compartiendo a través de sus redes sociales y su web, con el objetivo de convertir el final del verano y la llegada del otoño en una temporada repleta de planes y música en A Coruña.