Café Quijano dará un concierto en Ferrol el 17 de abril

Café Quijano dará un concierto en Ferrol el próximo año. Será el 17 de abril en el Auditorio y se enmarca dentro de su gira 'Miami 1990', un espectáculo que combina la presentación de los trabajos más recientes con la interpretación de grandes éxitos que marcaron su carrera.

El expediente de contratación de este concierto ha sido aprobado este lunes en la junta de Gobierno Local, tal y como ha informado el propio consistorio ferrolano en nota de prensa.

La actuación permitirá al público ferrolano disfrutar de una de las formaciones más reconocidas de la música española contemporánea.

El grupo, integrado por los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano, naturales de León, cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en la que ha alcanzado un amplio reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional.

Café Quijano ha desarrollado a lo largo de su carrera una propuesta musical propia en la que confluyen el pop, el rock latino y el bolero, creando un estilo característico que les ha permitido conectar con varias generaciones de público y mantener una presencia continuada en los principales escenarios y festivales.

Además, ha publicado numerosos trabajos discográficos y obtenido importantes éxitos, entre los que destaca el conocido tema La Lola. Fue el primer grupo español nominado a los premios Grammy estadounidenses y recibió diversas nominaciones a los Latin Grammy, consolidándose como una de las formaciones de mayor prestigio dentro de la música en español.