Aterriza en Galicia la primera Wake Up del verano con DJs de nivel mundial y dos escenarios

Fátima Hajji y Vendex estarán el viernes 5 de junio en la Wake Up Nature 2026 @fatimahajji y @vendexofficial

Solo quedan unos días para que comience la Wake Up SDC 2026 en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela

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Solo quedan unos días para dar comienzo al verano de 2026 con una de las citas más esperadas para los amantes de la música electrónica en Galicia: Wake Up SDC, que promete dejar a la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela en un alto nivel.

El evento tendrá lugar los días 5 y 6 de junio, dos jornadas de música, visuales y una puesta en escena pensada para disfrutar hasta bien entrada la madrugada, que reunirán a miles de aficionados de la electrónica en un entorno ideal al aire libre.

Con un cartel que reunirá a DJs nacionales e internacionales de primer nivel, Wake Up Nature promete dos jornadas de música, ambiente y espectáculo en un entorno inigualable.

Además, el evento forma parte de los Concertos do Xacobeo, la iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia que apuesta por acercar grandes citas musicales a distintos puntos de la comunidad y consolidar Galicia como un destino cultural y musical de referencia.

"Misma esencia. Misma energía"

El viernes 5 de junio marcará el inicio de una nueva edición de la Wake Up Nature, una cita que convertirá a la Cidade da Cultura en el epicentro de la música electrónica en Galicia. Y lo hará con un cartel que promete revolucionarlo todo desde el primer minuto.

El main stage reunirá a algunos de los nombres más potentes y queridos de la escena electrónica actual. Una de las grandes protagonistas será Fátima Hajji, una de las figuras más admiradas del techno nacional e internacional.

Su intensidad en cabina y su personalidad la han convertido en una referencia absoluta del género después de más de veinte años de trayectoria. Tras conquistar escenarios y festivales de talla mundial, su llegada a Santiago promete uno de los momentos más explosivos de la noche.

El escenario principal también contará con el esperado B2B de Karras Martínez y Mury, una combinación que asegura ritmo y una magnífica conexión con el público gallego. A ellos se suma, Luxi Villar, con su propuesta hardgroove elegante, ideal para incendiar la pista.

El line up se completa con el talento internacional de Prada 2000, uno de los artistas más reconocidos por el público español gracias a su mezcla de trance, bounce y dance, y con Universo Mákina, formación impulsada por Pastis & Buenri & DJ Sisu, que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la escena actual por su capacidad de reinventar sonidos electrónicos clásicos.

Además, el contundente schranz de Vendex llevará el main stage a otro nivel con mezclas que prometen llegar a la máxima intensidad posible.

Mientras tanto, el 360º stage ofrecerá una experiencia completamente diferente: un escenario rodeado por el público donde la cercanía y la energía serán protagonistas.

Allí actuarán artistas de enorme prestigio como Alarico, Ben Klock, Blasha & Allat, Marron, The Lady Machine y el B2B de Laia junto a Shadow Hrym.

Dos días de electrónica sin parar

El sábado 6 de junio llega el segundo turno. Un día más en el que la adrenalina y la intensidad se sentirán en el ambiente para seguir rugiendo con las mezclas de más DJs de renombre. En esta ocasión, a los mandos del main stage estarán Adiel, Andrés Campo, Anne, Ben Sims, Cristian Varela, Dax J y Joris Voorn, dispuestos a ponerlo todo patas arriba.

En el 360º stage Area Live, Bila, Bixbita, Future.666, Isma B, Lee and Roberts, Pawlowski y Muiños B2B Zero Delay serán los encargados de sorprender con sus propuestas innovadoras.

Todavía quedan entradas a la venta, así que ya sabes, prepara tu outfit más ravero, recupera tus gafas de sol y ponte tus zapas más cómodas para darlo todo en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.