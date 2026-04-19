Una lesión pone en seria duda el concierto de Dani Fernández en A Coruña en mayo

El cantante Dani Fernández ha tenido que ser operado de urgencia tras sufrir una aparatosa caída durante un concierto en el Roig Arena de Valencia, un accidente que ha derivado en una rotura de ligamentos en el hombro y que pone en serio riesgo su agenda inmediata de actuaciones, incluido el concierto previsto en el Coliseum de A Coruña el próximo 2 de mayo.

El incidente se produjo en plena actuación, mientras el artista interpretaba uno de los temas de su gira "La Insurrección". En un movimiento cerca del borde del escenario, perdió el equilibrio y cayó ante la sorpresa del público. El concierto quedó interrumpido durante unos 25 minutos mientras el equipo médico del recinto acudía a asistirlo.

A pesar del fuerte impacto y de las visibles molestias, el cantante decidió regresar al escenario para continuar con el espectáculo, con el brazo ya inmovilizado y evidentes signos de dolor.

El público respondió con una ovación en un gesto de apoyo, y el artista logró completar el repertorio antes de ser trasladado a un centro hospitalario.

Rotura de uno de los ligamentos

Ya en el hospital se confirmó el alcance de la lesión: una rotura de los ligamentos del hombro, que obliga a una intervención quirúrgica inmediata.

El propio Dani Fernández comunicó horas después a través de sus redes sociales que será operado este domingo y que afronta ahora un periodo de recuperación aún sin plazos definidos.

"Estoy bien, podría haber sido peor", ha explicado el cantante, que reconoce que todavía no sabe cómo evolucionará la rehabilitación ni cuándo podrá volver a los escenarios con normalidad.

Este contratiempo deja en el aire parte de su gira y genera incertidumbre sobre varias fechas ya cerradas, entre ellas la del Coliseum de A Coruña, prevista para el 2 de mayo, que queda ahora pendiente de la evolución médica del artista en las próximas semanas.