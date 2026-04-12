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Celtas Cortos llenan la sala Pelícano y conquistan a A Coruña con su rock celta
No faltaron temas como 'La senda del tiempo' y 'No nos podrán parar'
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El grupo de rock celta Celtas Cortos actuó anoche en la sala Pelícano de A Coruña. Un concierto que originalmente estaba programado para el Coliseum, dentro de su gira para celebrar sus 40 años sobre los escenarios: "40 años contando cuentos".
Los seguidores de la formación musical vibraron con cada una de las canciones que los integrantes interpretaron, y es que la sala coruñesa estaba abarrotada. Entre los temas que más emocionaron no podían faltar La senda del tiempo y No nos podrán parar, que los asistentes cantaron a pleno pulmón siguiendo el ritmo de la música.
La cita en A Coruña forma parte de una decena de paradas en esta gira especial, que también llegará a Madrid, Valencia, Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, Bilbao y Valladolid, ciudad donde nació la banda en 1986.
A lo largo de su trayectoria, Celtas Cortos ha vendido más de dos millones de discos, gracias a su particular fusión de rock y música de raíz celta.