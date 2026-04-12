Celtas Cortos llenan la sala Pelícano y conquistan a A Coruña con su rock celta

Celtas Cortos durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid: un aquelarre popular

El grupo de rock celta Celtas Cortos actuó anoche en la sala Pelícano de A Coruña. Un concierto que originalmente estaba programado para el Coliseum, dentro de su gira para celebrar sus 40 años sobre los escenarios: "40 años contando cuentos".

Los seguidores de la formación musical vibraron con cada una de las canciones que los integrantes interpretaron, y es que la sala coruñesa estaba abarrotada. Entre los temas que más emocionaron no podían faltar La senda del tiempo y No nos podrán parar, que los asistentes cantaron a pleno pulmón siguiendo el ritmo de la música.

La cita en A Coruña forma parte de una decena de paradas en esta gira especial, que también llegará a Madrid, Valencia, Gijón, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, Murcia, Bilbao y Valladolid, ciudad donde nació la banda en 1986.

A lo largo de su trayectoria, Celtas Cortos ha vendido más de dos millones de discos, gracias a su particular fusión de rock y música de raíz celta.