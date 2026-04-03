El grupo coruñés Mar de Fondo presenta su último disco, 'Lo llamaban rock’n’roll'

Lo llamaban rock’n’roll es el título del último álbum de la banda coruñesa Mar de Fondo, que publica este nuevo trabajo este mismo mes de abril. En él, los coruñeses reivindican en diez canciones la música "como se hacía antes".

"Cuando todo se volvió digital, nosotros seguimos enchufando cables. Cuando la gente empezó a subir canciones a la nube, nosotros seguimos bajando al local. Este disco no quiere agradar, solamente quiere haceros despertar. Está grabado como se hacía antes: a golpe de amplificador, de garganta y de noches sin dormir", reivindica el grupo liderado por Jesús Suárez en la presentación del disco.

En sus más de diez años en activo, el grupo se ha caracterizado siempre por un estilo rockero poniendo en valor la música en directo.

En esta ocasión, el álbum está grabado en Tercera Planta Studios y cuenta con producción de Manuel Ramil. "Es un disco nacido desde el respeto, los recuerdos y la rabia", aseguran los integrantes de Mar de Fondo, que en este trabajo buscan "rendir homenaje a todas aquellas formaciones" que marcaron su banda sonora particular.

"A esos grupos que marcaron los primeros acordes en la cabeza y el corazón, los que enseñaron que el rock no era solo música, sino una manera de estar en el mundo", continúan los coruñeses.

Por eso, Lo llamaban rock'n'roll quiere poner el foco sobre una música en directo que "sobrevive a codazos" y celebrar a quienes siguen peleando por acercar al público de esta forma su música recordando "de dónde venimos y por qué seguimos aquí". En el álbum se encuentran temas como Bailando con las ratas, Cuatro paredes y una cuerda, Percebeiro o Llueve que forman un disco "de carretera, de local, de noches en vela. Un homenaje a los que nos enseñaron lo que significa el poder del rock".

El álbum completo se puede escuchar ya en Spotify.