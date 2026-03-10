O Son do Camiño agota los abonos para su nueva edición de 2026

A poco menos de 100 días de celebrarse una de las grandes citas musicales de Santiago de Compostela y uno de los festivales más multitudinarios de Galicia vuelve a lograrlo. O Son do Camiño ha agotado los abonos disponibles para su nueva edición en 2026, repitiendo un hito que ha alcanzado en cada una de sus ediciones desde su nacimiento y que espera 40.000 asistentes diarios.

Con este nuevo lleno absoluto, el festival consolida un récord único en España: ningún otro evento musical del país ha conseguido agotar todos sus abonos en todas sus ediciones. Un logro especialmente significativo si se tiene en cuenta que O Son Do Camiño no solo es el festival más multitudinario de Galicia, sino también uno de los eventos musicales de mayor tamaño del país.

La cita musical volverá a convertir a Galicia en uno de los grandes epicentros culturales del país. Con un cartel que reúne a algunas de las figuras más destacadas de la escena internacional, nacional y gallega, O Son Do Camiño se reafirma como una de las citas imprescindibles del calendario musical español.

Artistas como Katy Perry (con su única actuación en Galicia), Linkin Park (con su única fecha en España), Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra actuarán en un Monte do Gozo que volverá a llenarse hasta la bandera. Todos ellos protagonizarán una de las citas más destacadas del calendario musical en España.

Gracias a un cartel plagado de grandes estrellas internacionales, nacionales y, por supuesto, gallegas, O Son Do Camiño volverá a vestir de música una cita clave en el camino hacia el Xacobeo 2027.

Próximamente, el festival anunciará la distribución del cartel por días y pondrá a la venta las entradas diarias, cuya demanda se prevé aún mayor ante la ausencia de abonos disponibles.

Un festival que mira al mundo

O Son Do Camiño regresará en 2026 a uno de los recintos más emblemáticos del país: el Monte do Gozo. El festival está impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, con el objetivo de seguir superando sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística.

Desde su primera edición, Estrella Galicia se ha consolidado como el principal patrocinador privado y partner estratégico de O Son Do Camiño, acompañando al festival en cada uno de sus hitos y contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento y proyección internacional.

Su compromiso con la cultura, la música en directo y el talento local ha convertido esta alianza en un pilar fundamental del evento, reforzando una colaboración que forma parte de la identidad del festival desde su nacimiento.

O Son Do Camiño incorpora un año más a Repsol como partner multienergético con el objetivo de reducir sus emisiones de CO₂. El festival utilizará Nexa, el combustible 100% renovable de Repsol, para alimentar los grupos electrógenos que darán energía a los escenarios del evento.

Desde su debut en 2018, el festival ha agotado todas sus ediciones, atrayendo a miles de asistentes de los cinco continentes y consolidando a Galicia como una parada imprescindible dentro del circuito global de festivales.

O Son Do Camiño está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, que continúan apostando por un proyecto concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo.