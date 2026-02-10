El Asalto ao Castelo de Vimianzo (A Coruña) desvela su avance de cartel y abre la venta de abonos

El festival Asalto ao Castelo de Vimianzo, en A Coruña, ya ha comenzado a calentar motores para su 29ª edición, que se celebrará el viernes 3 y el sábado 4 de julio.

La organización ha hecho público el primer adelanto de artistas, apostando por una propuesta que combina grandes referentes de la música gallega, talento emergente y mestizaje internacional, manteniendo el espíritu festivo y rebelde que distingue al festival de la Costa da Morte.

Aunque la distribución por días se mantendrá en secreto hasta completar el cartel, la organización promete dos jornadas de música ininterrumpida, con la calidad y la energía que han hecho del Asalto un evento de referencia.

Entre los artistas confirmados destacan Dakidarría, banda histórica del panorama gallego y estatal, con más de 20 años de trayectoria y letras revolucionarias en doce idiomas, que promete una descarga de energía y fiesta en la plaza del Asalto.

Che Sudaka, colectivo suramericano afincado en Barcelona, traerá a Vimianzo su "punk reggae party", con ritmos de cumbia, ska y rumba, herederos del espíritu festivo de bandas como Mano Negra.

Por su parte, De Ninghures, recientemente galardonados con el Premio Martín Códax de la Música 2025, destacan por fusionar coplas tradicionales gallegas con ritmos contemporáneos, consolidándose como una de las bandas más interesantes del panorama actual.

Ulex, desde Santiago de Compostela, presentan su disco debut "Lonxe de ti", con una fusión de rock y cumbia que los confirma como una de las revelaciones musicales del año.

Finalmente, Yaya DJ ofrecerá una sesión ecléctica y profesional para mantener la música constante, mezclando clásicos y sonidos actuales pensados para todos los públicos.

Por primera vez, será necesaria la entrada para ambos días, reforzando el festival como un evento de dos jornadas con programación de primer nivel.

Para premiar la fidelidad de los seguidores, ya está activa la venta de abonos promocionales a precio reducido en asaltoaocastelo.gal