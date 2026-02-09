La nueva edición del Noia Harp Fest (A Coruña) se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto Cedida

El Festival Internacional de Arpa Vila de Noia celebrará su décimo tercera edición del 29 de julio al 1 de agosto de 2026 regresando a las calles y recintos singulares de la localidad coruñesa para descubrir al público nuevas sonoridades y propuestas artísticas llegadas tanto de Galicia como de diferentes países de Europa, África y América.

Se trata de una cita imprescindible en el calendario musical del verano gallego, pues es la única cita de todo el noroeste peninsular que se dedica, exclusivamente, a hilar su programación a través de la interpretación musical de un único instrumento: el arpa.

Con una docena de ediciones, por sus escenarios pasaron algunas de las mejores arpistas de las últimas décadas como también a las generaciones más jóvenes de las escuelas de Galicia.

Estilos muy diversos, intérpretes de diferentes generaciones y orígenes, y propuestas para formato más íntimo o para grandes escenarios conviven en un programa que, cada año, cuenta con un sello de calidad de quien firma la dirección artística del evento: la asociación Noia Harp Fest, y que conforman las principales arpistas del país.

Desde el año 2023, el festival incorpora la celebración del Premio Internacional de Composición Portus Apostoli, un certamen creado para favorecer la ampliación del repertorio de obras escritas para arpa y orquesta.

En las últimas ediciones, las piezas ganadoras (creaciones de los argentinos Federico Beilinson y Alejandro Civilotti) fueron interpretados por la Real Filharmonía de Galicia. Precisamente estas semanas el jurado está valorando las obras enviadas en el marco de la cuarta edición del concurso y el fallo se dará a conocer próximamente.