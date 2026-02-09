El ciclo 'Fiestra Aberta' traerá a Santiago seis conciertos de voces gallegas y estatales

Míriam Louzao en la presentación del festival junto con Antía Muíño y Su Garrido Pombo Concello de Santiago

Compostela Cultura, con el apoyo del Consorcio de Santiago, presenta el festival Fiestra Aberta, un ciclo de conciertos que invita a la escucha atenta y al encuentro entre la creación gallega y otras voces singulares del panorama estatal e internacional.

El ciclo musical ofrecerá de marzo a mayo seis conciertos para presentar los nuevos proyectos de Antía Muíño, SÉS, Rocío Márquez, Xan Campos, Pablo Sanmamed y Su Garrido Pombo y que se prolongará hasta final de año con nuevas propuestas.

Programación 'Fiestra Aberta' Concello de Santiago

La concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, presentó, junto a Antía Muíño y Su Garrido Pombo, este ciclo inspirado simbólicamente en la ventana abierta que demandaba Rosalía de Castro en sus últimas palabras. El ciclo invita a "detener el ruido, abrir un umbral y mirar (y escuchar) el mundo desde Santiago de Compostela, en diálogo con el exterior".

Concebido como un espacio de intercambio y resonancia, Fiestra Aberta pone el foco en la exploración del íntimo como territorio creativo y político, en la palabra poética como herramienta de conocimiento y en la música como lenguaje común capaz de atravesar fronteras, generaciones y tradiciones.

El ciclo se insiere también en la voluntad de hacer de Santiago una ciudad "rosaliana", comprometida con la difusión de la figura de Rosalía de Castro y con su proyección como referente cultural europeo.

Este festival propone, según Louzao, "un lugar desde el que mirar la diversidad que nos rodea, un espacio para abrirse, compartir y escuchar sin prisa", reivindicando la música como territorio de vulnerabilidad, emoción y pensamiento.

Programación

La programación del festival se desarrollará entre los meses de marzo y mayo en el Auditorio de Galicia y en el Teatro Principal, con un total de seis conciertos que recorren lenguajes diversos, en las que dialogan tradición y contemporaneidad, memoria y experimentación.

Se abrirá el 5 de marzo, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal con la presentación de Anfibia Por Veces de Antía Muíño, un segundo disco en el que la artista continúa poniendo la canción en el centro.

Entre la música de raíz y el jazz-pop, la intimidad de sus autorías dialoga con el pulso del canto y de la persecución tradicional, consolidando ese lenguaje propio que la situó como una de las revelaciones de la nueva canción gallega.

El 21 de marzo, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Galicia será el turno de Sés, que presenta Nadando na incerteza. Un trabajo que apuesta por la esencialidad de la canción, alejándose de artificios, con un directo próximo y profundamente expresivo en el que la voz y la palabra adquieren un protagonismo central.

El 11 de abril, a las 20:30 horas, en el Auditorio de Galicia, actuará Rocío Márquez, figura clave del flamenco actual. Acompañada por la guitarra de Pedro Rojas-Ogáyar, presenta Himno vertical, una propuesta que reformula el réquiem desde una dimensión ritual y colectiva, en la que la vida y la muerte se entienden como partes de una misma danza sonora.

El 22 de abril, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal, llegará Amorodios de Xan Campos, un trabajo que supone un punto de inflexión en su trayectoria al incorporar la voz y la palabra de Faia Díaz, junto a Iago Fernández y Virxilio Da Silva. Una propuesta viva, honesta y profundamente transformadora.

El 3 de mayo, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal, Pablo Sanmamed presentará A estrela mostrada, un proyecto que retoma el diálogo entre la música antigua y el jazz contemporáneo, inspirado en las cantigas de la lírica gallega-portuguesa y en otras tradiciones medievales. Un viaje sonoro de gran fuerza emocional en el que el pasado se revela como materia viva que resuena en el presente creativo.

El ciclo se cerrará el 29 de mayo, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal, con Traspielas de Su Garrido Pombo, una propuesta multidisciplinar junto a Macarena Montesinos, Iago Ramilo, Marco Maril y Fran Rodríguez Casal. Música, palabra e imagen se combinan para celebrar la memoria colectiva de una aldea, mezclando canciones tradicionales, electrónica, experimentación y materiales audiovisuales actuales y de archivo.

Entradas

Las entradas para los conciertos tendrán un precio de entre 12 y 14 euros y estarán disponibles a partir del martes 10, a las 11:00 horas, en compostelacultura.gal, y en Zona C (abierta de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas).

También se podrán adquirir el día de cada evento en el despacho de billetes del recinto, siempre que existan aún localidades disponibles.