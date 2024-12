Los Zigarros presentan nuevo disco: "El público de Santiago va a ver el mejor show de su vida"

La banda de rock Los Zigarros vuelve a los escenarios para presentar su último trabajo, Acantilados. Se trata del cuarto disco del grupo valenciano, publicado en octubre de 2023, editado por Cultura Rock Records y producido por Leiva.

Después de la presentación en festivales, la banda ha iniciado su gira de invierno, en la que recorrerán varias salas del país. El sábado 21 de diciembre será el turno de la Sala Capitol, en Santiago de Compostela, donde actuarán a partir de las 21:30 horas. El guitarrista de Los Zigarros, Álvaro Tormo, habla con Quincemil sobre el concierto y sobre el proceso creativo de su último disco.

El próximo 21 de diciembre estarán en Santiago de Compostela presentando su último trabajo.

Sí, venimos a presentar nuestro último disco, Acantilados. Tocaremos tanto canciones de nuestros discos anteriores como algunos temas de este nuevo.

¿Qué se va a encontrar el público en Acantilados?

Es un disco que va de una historia de amor y de los diferentes estados dentro de esa de esa historia de amor.

Un disco que se hizo esperar. ¿Cómo fue el proceso creativo?

Muy bien, la verdad. En este disco el productor fue Leiva y fue muy divertido, lo pasamos muy bien con él. Es un tío encantador y un talentazo total. Estuvimos como un año haciendo canciones y luego lo grabamos en 'Estudio Uno', en Madrid.

¿Es la primera vez que trabajan con Leiva?

Sí, es la primera vez que trabajamos con él.

¿Y qué les ha aportado?

Él está en un momento muy guay. Es un talento, una persona que está en llamas, le brotan canciones todo el rato. Es un tío muy inspirador, ama la música, le flipa todo lo relacionado con la grabación, con los secretos del estudio y del sonido. Ya éramos amigos, pero con este disco nos hemos hecho mucho más cercanos. Creo que nos aportó de todo, experiencia, colegueo, diversión, profesionalidad y muchísima luz.

No ha sido el único cambio, ya que este disco lo graban con Cultura Rock Records. ¿A qué se debió el cambio?

Sí, pasamos de Universal a Cultura Rock Records. Básicamente porque Cultura Rock es nuestra compañía de management, así que cuando hicieron la discográfica dijimos que qué mejor que estar con ellos, así lo teníamos todo en casa.

¿Y cómo valora la experiencia?

Buenísima, tanto de management como de compañía de discos. Son buenos amigos nuestros, los queremos un montón y estamos encantados de la vida con ellos.

Desde la creación de la banda en 2013, ¿cómo ha evolucionado Los Zigarros?

No sabría decir cómo ha sido la evolución porque ha pasado todo muy rápido. Nos pilló la pandemia y estuvimos un año sin tocar, otro tocando de manera un poco rara porque era cuando la gente iba con mascarilla a los conciertos, salas medio llenas... Y al tercer año ya hicimos una gira en condiciones. Por eso también tardamos tanto en sacar el disco, fuimos poco a poco, recuperando un poco la vida.

¿Hay cierta presión por no sacar música de forma más frecuente?

Si no hubiera sido por la pandemia hubiéramos sacado el disco cada dos años, que es más o menos como lo hemos ido haciendo. Pero no sentimos prisa por ir sacando canciones. Aunque mola no perder el ritmo, porque es verdad que cuatro años parecen muchísimo.

¿Cómo ven la situación del rock en el panorama musical español?

Muy bien, hay un montón de bandas de rock. Yo lo veo muy bien, muy sano y muy, muy fuerte. Lo que le pasa al rock and roll es lo de siempre, que no tiene exposición en los medios. Ya no ves bandas de rock en la tele, ni en la radio. Pero creo que estamos en otros tiempos. A mí me da un poco igual, es un estilo que siempre ha sido underground, ahí se vive bien.

A nivel público, ¿consiguen llegar a la gente más joven?

La verdad es que hemos ido viendo gente cada vez más joven en nuestros conciertos y eso me alegra un montón. Cuando veo un chaval de 15 años en primera fila con una camiseta de Nirvana me alegra el alma porque me recuerda a mí cuando tenía su edad. Y sí, la verdad es que estamos viendo gente cada vez más joven en nuestros conciertos.

¿Qué les aporta el formato sala en diferencia con el festival?

Son dos cosas distintas. Lo bueno que tiene la sala es que todo el público que tienes es el tuyo, mientras que en un festival tienes público de todas las bandas, no sabes muy bien si el que está delante quiere verte o está esperando a la banda siguiente. Lo bueno de los festivales es que a nosotros ganarnos al público nos encanta, tener a gente delante que a lo mejor no te conoce mucho y ganártela esa noche tiene su punto. Pero una sala llena de gente que te conoce, conoce las canciones y las canta, eso mola mucho.

El próximo sábado 21 estaréis en Santiago. ¿Es vuestra primera vez en la ciudad?

Hemos estado más veces, sí.

¿Y cómo ha sido vuestra experiencia?

Muy bien, hemos estado muchísimas veces y es brutal. Santiago me encanta. De hecho, tenemos un amigo que tiene una tienda de música que nos encanta, Estudio 54, y siempre vamos ahí a verle.

¿Qué se va a encontrar el público gallego en este directo?

El público de Santiago va a ver el mejor show prácticamente de su vida, lo mejor que les va a pasar en Navidades.

¿Cómo han sido estos primeros meses de presentación del disco?

Muy bien, en casi todas las salas hemos vendido todo y muy contento. La verdad que muy bien, encantado de la vida.