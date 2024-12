Primeros confirmados de O Son do Camiño 2025: Bad Gyal, Kings of Leon, Estopa y Steve Aoki

Bad Gyal, Kings of Leon, Estopa y Steve Aoki, entre los confirmados en O Son do Camiño 2025 O Son

O Son do Camiño ha anunciado los primeros artistas confirmados para la edición de 2025, que se celebrará en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, del 12 al 14 de junio. La organización del festival ha revelado este martes el adelanto del cartel, entre el que destacan artistas de renombre como Kings of Leon, Bad Gyal, Bryan Adams, Estopa, Duki o Amaral.

O SON DO CAMIÑO. Salen a la venta los primeros abonos para O Son do Camiño 2025: consulta fechas y precios

En total, O Son ha desvelado los 38 nombres que actuarán el próximo mes de junio en la capital gallega, con 23 bandas en los escenarios principales y 16 DJs en el Escenario SON Electro, que volverá a estar dedicado exclusivamente a la música electrónica. Los abonos estarán a la venta a partir del jueves 19, a las 11:00 horas. Tendrán un precio de 135 euros, con gastos de gestión incluidos.

Primeros confirmados

En este primer avance, destacan cabezas de cartel como la banda estadounidense Kings of Leon, que visitarán por primera vez Galicia para tocar himnos como Use Somebody o Sex on Fire. También volverá a subirse al escenario de O Son el trapero argentino Duki, que llegará presentando su último disco, Ameri. Otro de los grandes nombres confirmados de O Son 2025 es el de Bryan Adams, intérprete de clásicos como Summer of '69 y Heaven.

En el plano nacional, destacan grandes nombres como Estopa, Juan Magán, Dani Fernández, Amaral o Bad Gyal. También se subirá al escenario del festival los escoceses Franz Ferdinand, pioneros del indie rock e intérpretes de hits como Take Me Out o Do You Want To.

Cartel O Son do Camiño 2025. O Son

El festival contará con otros artistas destacados como el DJ Steve Aoki, el rapero español Kase.O o Mikel Izal, exvocalista de Izal, quien presenta su nueva etapa en solitario. Carolina Durante, La La Love You, Nil Moliner, Siloé o Marlena son otras de las bandas que actuarán en la próxima edición del festival.

Además, no faltará representación de la música gallega, que correrá a cargo de grupos como The Rapants o del DJ Galician Army.

Escenario SON Electro

Por otra parte, el Escenario SON Electro ofrecerá una potente selección de música electrónica, con nombres como Adiel, DJ italiana referente del techno underground, Áme (Live), innovadores del house progresivo, y Andrés Campo, una de las figuras más respetadas del techno español.

El talento gallego también estará representado por Barbara Lago y Desfase. Otros nombres destacados incluyen a Dennis Cruz, referente mundial del tech house, Honey Dijon, icónica figura internacional que fusiona house, techno y cultura queer, e Indira Paganotto, la DJ española del momento con un estilo que combina techno y psytrance.

La electrónica global se enriquecerá con Jayda G, productora canadiense de house vibrante, Mano Le Tough, maestro del deep house melódico, Tsha, una de las nuevas estrellas del house, y Viviana Casanova, referente del tech house español, entre otros. Además, los sets dinámicos de Benwal, Vendez y la joven promesa gallega Yahaira pondrán la guinda al cartel electrónico.