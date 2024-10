Los Bridgerton llegan a A Coruña con un exclusivo concierto a la luz de las velas: hay lista de espera

Querido lector, tengo algo que contarte. La agenda de ocio de A Coruña anuncia grandes noticias para los seguidores más fieles de la serie Los Bridgeton. Netflix, Shodoland y Fever se han aliado para traer el exclusivo concierto Candlelight de Bridgerton a la urbe gallega. Esta experiencia multisensorial en vivo, iluminada por miles de velas y decorada con cientos de flores, será el evento de la temporada.

El Hotel NH Collection A Coruña Finisterre trasportará a los asistentes a la elegancia de la Regencia inglesa con un programa musical que incluye una selección de éxitos de la serie como Bad guy, de Billie Eilish; Thank u, next, de Ariana Grande; Give me everything, de Pittbull, Afrojack, Ne-Yo y Naye; Cheap Thrills, de Sia, y muchos más, interpretados por un cuarteto de cuerdas.

Lady Whistledown nos ha adelantado que la lista de espera para la venta anticipada de entradas ya está disponible en la app y web de Fever. Al registrarse, se obtiene acceso exclusivo a la preventa, que se habilitará hasta 24 horas antes de la venta general el próximo jueves 7 de noviembre.

La fecha y hora del exclusivo concierto 'Candlelight: Lo mejor de Bridgerton' en A Coruña se anunciará próximamente, aunque lo que sí sabemos por el momento es que tendrá lugar, como de manera habitual, en el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre.

El evento original de Fever ya está presente en ciudades seleccionadas de todo el mundo, con entradas limitadas. Espacios únicos en Chicago (EEUU), Río de Janeiro (Brasil), Berlín (Alemania) y Roma (Italia), entre otros, se transforman en el escenario más elegante de la temporada, llegando a los "corazones de diamante" de todo el planeta.

Otros conciertos Candlelight en A Coruña

Fever tiene otros conciertos Cadlelight programados en la ciudad de A Coruña, aunque ya te adelantamos que en diciembre celebrará un evento muy especial protagonizado por clásicos navideños. Sonarán O Holy Night, O Tannenbaum, We whish you a Merry Christmas, Jingle Bells y Last Christmas, entre otros éxitos, a la luz de las velas en el Hotel Finisterre. El concierto será el próximo 21 de diciembre y las entradas ya están a la venta.

Si eres fan de Queen y Abba, no te puedes perder el concierto previsto para el 16 de noviembre. Este día habrá doble sesión de conciertos y a las 22:00 horas comenzará a sonar la música de dos grandes bandas internacionales del momento: Coldplay e Imagine Dragons.