Soundhood, el nuevo proyecto de SON Estrella Galicia, inundará los barrios de A Coruña de música

La temporada musical post verano arranca fuerte en A Coruña con la celebración de Soundhood SON Estrella Galicia, un nuevo formato de microfestivales que está agitando los barrios de diferentes ciudades. Los días 17 y 18 de octubre la propuesta recalará por primera vez en A Coruña tras la edición de Madrid y una semana antes de su llegada a Barcelona. Las últimas entradas y abonos para todo el programa están a la venta en DICE.

De esta forma, el proyecto musical cervecero ha creado una alternativa para inundar diferentes espacios de actividades musicales y extramusicales. En estos eventos se podrán mezclar conciertos en salas con acciones en tiendas de discos, de instrumentos o de ropa vintage, nuevas propuestas gastronómicas o talleres de cultura de cerveza en un mismo barrio, reivindicando la apuesta por lo local y el apoyo a las comunidades culturales. Soundhood es un concepto colaborativo que acercará la música, la gastronomía y la cultura a esos lugares donde empieza todo: el bar de la esquina en el que se resuelve el mundo con unas cervezas, la tienda de discos donde conseguir lo último de ese artista que aún no conoce nadie o la sala donde actuó por primera vez el cabeza de cartel del día de mañana.

Los barrios son el núcleo donde nace la música, el arte y la cultura, y Soundhood es la oportunidad perfecta para ponerlo en valor. Esta nueva forma de hacer barrio ideada por SON Estrella Galicia organizó su primera edición el pasado mes de junio en diferentes espacios de Londres, entre ellos las salas Paper Dress Vintage y Two Palms, o la tienda de discos The BEE Store.

La cita de A Coruña arrancará el jueves 17 de octubre, día que recorrerá varios puntos de la ciudad como Garufa Club, el restaurante Pracer, Don Giorgio o Rockbox. A lo largo de esta ruta se podrá disfrutar de los conciertos de Cala Vento (uno de los grandes exponentes del rock nacional surgido en Barcelona en 2014 y que cuenta con un efervescente directo), Vecinos (revelación del circuito underground que está pegando fuerte con su EP de debut No son horas), o The Destruction Of The Cult Of The Sun (fusión de funk indie psicodélico que presentará su primer LP, Awakening Protocol. Además, este día también se organizará un divertido taller de A qué suena tu cerveza? a través de un pedal fuzz de guitarra.

Un día más tarde, el viernes 18 de octubre, la música se trasladará a espacios como Mardi Gras, el Bar Barbería o Vazva Coffee, y repetirán Garufa Club, Don Giorgio y el restaurante Pracer. Una jornada muy diversa musicalmente a partir de garage pop y el postpunk melódico de Camellos; el concierto doble que reunirá la música electrónica proveniente de Australia de Cosmo's Midnight y el pop nostálgico ochentero de la londinense Fabiana Palladino; o el delicioso pop de la cantautora y pianista francesa Cléa Vicent. El programa se completará con los showcases de artistas nacionales como Sanny o Caste y el DJ Set de Xabi Blanco. Por otro lado, en el Bar Barbería se podrá degustar una creación ideada en exclusiva disponible dentro de su carta para Soundhood que será maridada con Estrella Galicia.

Para incentivar la asistencia del público a los diferentes espacios donde se desarrollará Soundhood, SON Estrella Galicia activará una serie de sorteos. En cada lugar se entregará una chapa para colocar en la totebag de Soundhood. Quienes la completen con todas, podrán ganar un viaje para dos personas a Berlín y vivir una experiencia SON Estrella Galicia en la capital alemana. Además, también se sortearán otros premios entre quienes asistan a más actividades, consiguiendo el mayor número de chapas posible: un año de cerveza, merchandising, vales para tiendas del barrio o entradas para el ciclo de conciertos SON Estrella Galicia.

Con todo, Soundhood SON Estrella Galicia impulsará espacios y artistas con alma para crear una experiencia que vaya más allá de los estadios y los grandes recintos y que devuelva la esencia de la música al barrio.