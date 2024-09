Estrella Galicia se alía con El Almendro para crear un turrón de chocolate con cerveza negra

Septiembre llega a su fin y el otoño ya está dejando sus primeros destellos. Ya se empiezan a ver productos relacionados con Samaín, o Halloween, y no falta mucho para que en todos los establecimientos comerciales suene Mariah Carey y su All I want for Christmas is you.

Ese será uno de los indicativos de que empieza la campaña navideña. Otro será cuando los supermercados empiecen a disponer de stands repletos de turrones de todos los tipos, marcas y sabores. Este año habrá uno nuevo y bastante curioso entre ellos: una colaboración entre Estrella Galicia y El Almendro para crear un turrón de chocolate con cerveza negra.

Era el Grupo Delaviuda quien lo anunciaba este lunes a través de su perfil de LinkedIn. "Queremos ir más allá", dicen en su publicación, refiriéndose a la creación como "uno de los turrones más especiales" al que "no vas a poder resistirte".

"Imagina la cremosidad del chocolate negro, combianda con el intenso y exclusivo sabor de la cerveza negra de Fábrica de Cervezas Estrella Galicia. Una receta única que logra encontrar el equilibro perfecto para los paladares más exclusivos. Una propuesta perfecta para los apasionados de la cerveza o simplemente para aquellos que quieran disfrutar de algo realmente diferente esta Navidad", explican.

No es la primera colaboración que el grupo Delaviuda ha anunciado de cara a esta campaña invernal. En los últimos días han publicado que colaborarán con Donettes para crear un turrón con sabor y forma a miniberlinas. A esta y a la de Estrella Galicia se ha sumado una colaboración más extensa con Cacaolat para crear turrón en tableta y porciones, además de panettone.