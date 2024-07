Más de 25.000 personas disfrutaron en A Coruña del Atlantic Pride 2024

El festival Atlantic Pride cerró el pasado domingo 14 de julio su quinta edición, por la que pasaron más de 25.000 personas para disfrutar de sus conciertos gratuitos al aire libre. La lluvia no fue impedimento para que coruñeses y turistas se acercaran a los distintos emplazamientos para disfrutar de la música de artistas del panorama gallego, nacional e internacional de la talla de Mondra, Nena Daconte o Vengaboys.

El evento coruñés se consolida como uno de los referentes entre los Orgullos de España, como un espacio de celebración abierto, seguro y diverso, ganando adeptos cada año con propuestas para todos los públicos.

"A pesar deste atípico verán coruñés, as cifras de público do festival foron case de récord nos tres escenarios nos que o evento tivo lugar", afirma uno de los directores del festival, Iván Cervo, que añade que "isto é unha mostra máis do interese que o evento xera na cidade da Coruña".