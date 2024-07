Chanel se estrena en el Orgullo de A Coruña: "La gente usa mi disco como banda sonora de su vida"

Chanel es sinónimo del pegadizo tema Slomo, de Eurovisión, pero también una talentosa bailarina y actriz con amplia experiencia en musicales al margen de su triunfo como cantante solista. Todo ello fruto del disciplinado trabajo de muchos años y su propia naturaleza, que ya daba pistas desde muy pequeña de que sería una artista.

En enero de 2024 ha lanzado su primer disco, Agua, y estos meses está inmersa en su gira con decenas de shows por toda España en los que enamora desde el escenario y en los que paralelamente evoluciona como artista y crece a nivel personal. El título elegido para su álbum no es casual, sino que es una palabra muy suya que utiliza siempre que algo le emociona y natural de su Cuba natal.

En este trabajo ha contado con colaboraciones destacadas como Abraham Mateo o Maikel Delacalle y se muestra orgullosa de que sus canciones hayan sido elegidas por muchos como "banda sonora de sus vidas". Se muestra emocionada durante una llamada telefónica previa a una actuación en Cataluña de poder estar en pocos días dando lo mejor de sí misma en el escenario del Atlantic Pride de A Coruña (sábado 13 de julio), más conocido como Orgullo del Norte, donde espera ansiosa por conocer a sus fans gallegos.

Su relación con la comunidad empieza en su mejor amigo, que es gallego, pasando por su amor a la gastronomía de la tierra representada en la empanada o el marisco y acabando por un amuleto que siempre le acompaña, una figa (un amuleto en forma de mano cerrada que protege contra el mal de ojo).

En una breve conversación, ha hecho un recorrido por los inicios de su carrera profesional hasta ahora y ha confesado sueños de futuro, que se sitúan nada menos que en una hipotética Super Bowl o incluso en ser protagonista de una película.

Este enero lanzaste tu primer disco, Agua. ¿Cómo está siendo la acogida?

Lancé el disco en enero y estoy muy contenta con la acogida que ha tenido. Ha sido un trabajo y un viaje no solo profesional, sino también personal y la gente está eligiendo mi primer disco para la banda sonora de sus vidas casi. Es la primera vez que hago un tour como cantante solista y ver a todas las personas que vienen a cada ciudad cantar las canciones, emocionarse, los carteles que muestran, el tiempo que usan en mandarme mensajes... es el mayor regalo. La valoración es más que positiva, estoy alucinando, no tiene precio tanto amor.

Le puse Agua al disco porque es un comentario que siempre digo porque soy de Cuba y cuando algo me gusta mucho siempre recurro a esta palabra, es algo que tiene mucho que ver conmigo. Luego, en la etapa en la que más me hice conocida como cantante solista, fue casi como un grito de guerra, lo convirtieron así los fans y me pareció buena idea ese guiño a ellos y a mí y mis raíces.

Tu primer trabajo son 12 canciones en dos actos con colaboraciones potentes con Abraham Mateo o Maikel de la Calle

Las colaboraciones han nacido todas de sitios diferentes, algunas por conexión personal y otras a través de la discográfica. Cada una tiene su toque especial. Lo del primer y segundo acto se debe a que vengo del mundo de los musicales, es mi cuna, mi raíz y he querido homenajear eso en el disco dividiéndolo en actos como se dividen los musicales.

Todo tiene mucho que ver con el proceso que he tenido para este primer disco, el encontrar mi sonido y las letras que quería cantar. Un artista va evolucionando igual que los seres humanos y a lo mejor dentro de poco o mucho tiempo mi disco no tiene nada que ver con lo que hice en el momento, pero Agua tiene mucho que ver con la artista que soy en este momento.

Actuarás en el Atlantic Pride de A Coruña el 13 de julio, ¿se esperan sorpresas?

Para mí es súper especial la actuación porque es la primera vez en Galicia y poder hacerlo en el Pride me llena de orgullo e ilusión. Sé que tengo muchos seguidores allí y poder celebrarlo, verlos en persona, cantar el disco juntos y dar mi 100% para ellos va a ser muy bonito, un regalo.

¿Te imaginas que no hago Slomo en el Pride? (risas). Con eso ya contesto a si estará en el espectáculo.

¿Planes en Galicia durante tu estancia?

Soy súper disciplinada, vengo de la danza clásica y entiendo mi trabajo con mucho respeto. Cuando subo al escenario quiero dar lo mejor de mí y estar completamente concentrada y viajamos con los tiempos muy justos.

No creo que pueda ver mucho, pero he estado en Galicia antes, he visitado Vigo y las Islas Cíes conociendo la magia gallega como yo la llamo. De hecho, tengo una figa que me da suerte, que es un regalo de mi mejor amigo que es gallego y dice que ahuyenta a las meigas y lo voy a llevar en mi espectáculo.

En Vigo estuve de gira con varios musicales y se come marisco riquísimo y las empanadas. Tengo muchos amigos de Galicia que me van a llevar a los mejores sitios para probar un poco de gastronomía gallega aunque sea después del show. Eso no me lo voy a perder.

Te acabaste de dar a conocer al público como cantante en Eurovisión, pero eres también actriz y bailarina. ¿Cómo valoras esta etapa con el paso del tiempo? ¿Volverías al festival?

Estoy súper agradecida con todo lo que me ha traído el festival, la gente que he conocido, las experiencias nuevas y la exposición. Siempre lo digo, que gracias a toda esa gente puedo estar cumpliendo hoy mi sueño encima del escenario.

Me ha cambiado la vida, me ha conectado con muchas personas y muchos artistas que admiro y me inspiran muchísimo, pero ahora mismo no me volvería a presentar porque aún ha sido hace poco y es algo tan grande que otros artistas lo deben vivir, pero nunca digas nunca.

¿Qué sueños y metas te quedan por cumplir?

Actuar en la Super Bowl (risas). Trabajo mucho a mi niña interior, que todos tenemos y que nunca pierde la ilusión y que ve las metas a corto plazo. Celebro cada paso dado, cada cosa que consigo, es importante ser agradecida.

Tengo una lista enorme de cosas por hacer, la Super Bowl lo veo lejos pero nada es imposible. También me gustaría protagonizar una película, producir musicales, llenar los estadios más grandes de España, Europa o Latinoamérica; trabajar con varios artistas... muchas metas y con ganas de ellas.

¿Cuáles son los referentes que han marcado tu carrera profesional como actriz, bailarina y cantante?

Desde muy pequeña me ha gustado el arte, siempre he estado cantando, bailando, actuando... nunca he tenido que tener la conversación con mis padres de que quería ser artista, sino que ya se veía casi desde que nací.

Mi referente es Beyoncé. Desde pequeña la admiraba porque ella era una mujer que estaba despuntando, una mujer racializada que cantaba, actuaba y bailaba y es para mí hasta hoy en día una referente muy potente.

¿Planes para 2024? Recientemente has presentado al personaje al que has doblado en Del Revés 2.

Esa es una meta cumplida, el poder doblar un personaje para Disney y Pixar, es maravilloso. El resto del año se presenta con la gira que no es poco, porque mi show no es "fácil".

Le dedico mucho tiempo, energía y presencia y estoy totalmente volcada en la gira y encerrada bastante en el estudio, no voy a decir fechas ni nada pero estoy compaginando las vacaciones que me voy a tomar entre show y show con la gira de Agua y estar probando cosas en el estudio.

¿Qué temas le recomendarías al público que no te conozca para engancharse a tu música?

Yo tengo un club de fans que se llama @ChanelTSpain que son maravillosos. Han hecho una playlist del show que he hecho en directo y así se va a entender la propuesta que estoy mostrando en el escenario. Es un show para disfrutar, para cantar, para reír y para llorar también muchísimo, para interactuar conmigo... para todos los sentidos.

Muy visual con mucha coreografía, sensualidad, elegancia y mucha diversión y latineo. Por otro lado, invito a todo el mundo a escuchar el disco entero en todas las plataformas digitales. Hay de todo en cuanto a estilos: bachata, funk brasileño, pop... de todo.

¿Echas de menos los musicales y harías una pausa en los escenarios para volver?

Pausa es una palabra que no me gusta, en todo caso lo compaginaría. Si la vida me pone por delante la oportunidad y siempre y cuando pueda dedicarme a hacer todo 100% no diría que no.

Los musicales son mi cuna y algo que me encanta y siempre que tengo oportunidad en Madrid voy a verlos para apoyar a mis compañeros, porque es un nicho del que no se habla tanto y que es maravilla. Mi show tiene bastantes toques de musicales, es muy teatral en muchos sentidos, tiene bastante de esa esencia mía.

Mensaje para los coruñeses que asistirán a tu actuación del Orgullo.

Les diría "Llegó la mami" (risas). Me muero de ganas por verlas y verlos, por celebrar el Orgullo juntos, de alzar la voz con ellos y ellas porque este es nuestro mes de reivindicación.

Pero que no se nos olvide que la lucha por los derechos es todo el año, todo ello siempre disfrutando y celebrando por todo lo alto. Les espero con muchas ganas.