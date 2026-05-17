Zara y Bad Bunny lanzan 'Benito Antonio', su primera colección de ropa juntos

Bad Bunny no se olvida de España y viste de Zara en la Super Bowl, un 'show' marcado por los guiños a la cultura latina

Zara y Bad Bunny han vuelto a unir fuerzas. En esta ocasión, lo hacen con una colección conjunta de moda llamada 'Benito Antonio', una propuesta que mezcla moda, cultura y el estilo urbano característico del artista puertorriqueño. La colaboración estará disponible a partir del próximo 21 de mayo.

La noticia llega después de que el cantante vistiera prendas de la firma española durante su actuación en la final de la Super Bowl y también en su aparición sobre la alfombra roja de la Met Gala. Una relación profesional que no deja de crecer y que ahora suma un nuevo capítulo con esta colección.

El pasado 16 de mayo, el artista y Zara presentaron oficialmente 'Benito Antonio' en el centro comercial Plaza Las Américas, en Puerto Rico. Por el momento, la colección solo puede adquirirse en la tienda de este centro comercial situado en la ciudad de San Juan, pero estará el 21 de mayo disponible en la web oficial de la marca y, previsiblemente, en tiendas.

Las piezas de la colección están inspiradas en una estética retro, con tailoring relajado y referencias al streetwear contemporáneo que define la imagen del cantante.

Además, Bad Bunny actuará en España el próximo 22 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El artista volverá a presentarse en Barcelona el día 23, mientras que el 30 de mayo comenzarán sus ocho conciertos en Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano.

Esta misma semana un informe de Kantar Media daba a conocer un nuevo récord para Zara: situarse como la marca de moda más valiosa del planeta, superando a Nike. Según señalan, el valor de la marca Zara ha aumentado un 18% en el último año, superando los 44.000 millones de dólares.