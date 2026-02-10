El regalo que Bad Bunny hizo a los trabajadores de Inditex da la vuelta al mundo

El hecho de que Bad Bunny vistiera un outfit completo de Zara para su actuación del medio tiempo de la Super Bowl el pasado martes ha dado de qué hablar en todo el mundo.

La mayoría de expertos en moda atribuyen la elección de la marca a la intención del cantante puertorriqueño de vestir ropa que fuera accesible para todo el mundo, en lugar de optar por una firma de lujo ajena al alcance de la mayoría de la población.

Su performance, que fue vista por millones de espectadores en directo y compartida ampliamente en plataformas digitales, eligió un conjunto monocromático en color crema diseñado por la firma española Zara, compuesto por camisa con cuello y corbata, pantalones chinos y una camiseta deportiva con el nombre "Ocasio" y el dorsal "64", un guiño familiar al apellido de su madre y con un significado emotivo para el artista.

La respuesta mediática fue inmediata y global. Medios como The Guardian lanzaron titulares como: "A statement about power shifting’: why Bad Bunny wore Zara for his Super Bowl show". Desarrollando toda una teoría de por qué el cantante había escogido la marca gallega para el evento. Cuya respuesta sería: "Puerto Rican musician transformed high street fashion into a symbol of cultural power and accessibility".

Pero algo que llamó también mucho la atención en el extranjero fue el detalle que Bad Bunny regaló a los trabajadores de Zara. People se hacía eco de las versiones que habían aparecido en las mesas de los empleados de la sede de Inditex de Arteixo al día siguiente de que se celebrara la Super Bowl. El mismo modelo que horas antes había llevado él en su actuación del medio tiempo, con su respectivo número '64'.

Complex, de hecho, compartió la publicación de Quincemil en la que publicábamos las imágenes del regalo a los trabajadores de Inditex. El medio de comunicación de moda que cuenta con más de 10 millones de seguidores no solo habló de este momento, sino que también especuló acerca del motivo por el que el cantante hubiera vestido de Zara.

En redes sociales, las reacciones también han sido variadas. El TikToker de moda Javi Hoyos compartió varios vídeos hablando de la actuación, pero también del look del puertorriqueño. Terminando con un "seguidme para más salseo", se hizo eco de la misma publicación de Quincemil para comentar el sonado regalo de Bad Bunny a los empleados de la compañía.

No han faltado las especulaciones sobre una futura colaboración entre Bad Bunny y Inditex.

Reventa, colección y simbolismo

Si bien, el tema de este martes fue otro. La camiseta que Bad Bunny regaló a los trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo (A Coruña) se convirtió rápidamente en una pieza codiciada en plataformas de reventa, alcanzando precios de hasta 25.000 euros en sitios como Vinted, lo que desató una discusión adicional sobre la especulación y el valor de los objetos ligados a eventos culturales de gran impacto.

Este tema, evidentemente, también ha copado titulares en todo el mundo. En definitiva, la decisión de Bad Bunny de vestir Zara en la Super Bowl 2026 ha transformado un momento de moda en un fenómeno mediático global, con repercusiones que van desde la discusión estilística hasta debates sobre democratización de la moda y representatividad cultural.