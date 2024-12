El bolso de Stradivarius ideal para regalar estas Navidades: en dos colores y por solo 22,99 euros

Si hay un complemento que puede dar un giro de 180 grados a cualquier outfit ese es el bolso. Un accesorio que puede convertir el conjunto más sencillo en lo más innovador por su color, tela y detalles incorporados que lo hacen totalmente especial. Esta temporada las tachuelas y el color granate/burdeos son tendencia clave este otoño. ¿Te imaginas un bolso que combine ambas características a buen precio? Por suerte para ti, lo hemos encontrado en una de las firmas famosas de Inditex, Stradivarius, y es lo más ideal para regalar esta Navidad a tu amiga icónica a la que le gusta ir siempre a la moda.

"En moda todo vuelve" o al menos eso suele decirse. En el caso de las tachuelas es totalmente cierto, pues aparecen cada cierto tiempo a la moda en cinturones, chaquetas o, como no, en los bolsos. Este bolso bandolera de tachas de Stradivarius es muy moderno y accesible, además de ser de lo más práctico por su perfecto tamaño. Su precio de 22,99 euros lo convierten en una opción perfecta para añadirlo entre los regalos de debajo del árbol de Navidad.

Un must-have este otoño-invierno

El mensaje que se quiere transmitir es muy importante a la hora de escoger el bolso adecuado. A fin de cuentas, este complemento refleja nuestra personalidad. Por ejemplo, un bolso más sofisticado y elegante puede dar la imagen de ser una persona seria que se preocupa por causar buena impresión, mientras que uno más casual o con una combinación de colores refleja pura diversión.

El bolso bandolera de tachas de Stradivarius permite realzar el look nada más se cuelgue del hombro. Siguiendo las tendencias que más fuerte han pegado esta temporada, el color granate y las tachas, este complemento es ideal para mostrar tu predilección por la moda y el cuidado de tu imagen. ¿Tienes una amiga que actualiza constantemente las novedades de las tiendas de ropa? No te lo pienses más y regálaselo. Te aseguramos que no se lo podrá quitar de encima.

Bolso Bandolera Tachas de Stradivarius. Ref. 3604/711/150 Stradivarius

Con número de referencia 3604/711, este bolso bandolera de tachas está disponible en la página web de Stradivarius y en las tiendas distribuidas por toda Galicia. Si la persona a la que se lo quieres regalar es más tradicional o prefieres ir a lo seguro y no innovar demasiado, estás de suerte, porque también lo hay en negro, el color que nunca falla y que siempre es un acierto. Y recuerda, ¡por solo 22,99 euros!

Características del bolso tendencia de Stradivarius

No tengas ninguna duda de que acertarás con la elección de este bolso, porque se presenta como uno de los favoritos de la temporada por su estupenda relación calidad-precio.

Sirve para cualquier ocasión, ya sea una cena de empresa más formal, una salida con los amigos, para ir de fiesta o simplemente para disfrutar de un día libre de paseos. Todo depende de cómo se combine y de lo bien que se aprovechen sus múltiples posibilidades.

Su exterior está hecho de 100% poliuretano y su interior de 100% poliéster, lo que significa que no se puede lavar, ni limpiar con lejía, ni planchar, ni limpiar en seco ni usar en secadora. La única forma de limpiar este bolso es con un paño mojado sobre su superficie, tal y como señalan las características presentes en la web.

Para sacarle el máximo partido al bolso conviene combinarlo con las joyas adecuadas para obtener un resultado increíble. Pendientes, collar... Piensa si la persona que va a recibir este regalazo es más de dorado o de plata y... ¡voilà! Le habrás solucionado cualquier outfit.