‘Island Girl makeup’: el maquillaje viral más favorecedor para este verano en Galicia

Durante las últimas temporadas, la tendencia imperante a la hora de maquillar el rostro ha sido, precisamente, la ausencia –o al menos, aparentemente– del mismo. El clásico make up no-make up ha conquistado a medio mundo gracias al uso discreto y contenido de los diferentes cosméticos que pueden componer un look. Ese aspecto de cara 'lavada' y luminosa se consigue, en parte, gracias al uso de fórmulas muy ligeras e iluminadores de acabado natural. No obstante, a esto se suma otra tendencia que cada verano nos apetece recuperar, el 'efecto sunkissed' que, esta temporada, se declina en una versión que busca el mismo efecto buena cara pero con ligeras variaciones: Island Girl make up.

