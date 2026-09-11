Galicia ya está entre las 100 mejores pizzerías del mundo

La pizzería compostelana OURA es la única gallega clasificada y una de las seis españolas que accedieron por derecho propio al ranking mundial. La ceremonia se celebrará el 15 de septiembre en el Teatro Mercadante de Nápoles, ciudad que dio origen a la pizza

El próximo 15 de septiembre, el Teatro Mercadante de Nápoles acogerá la gala 50 Top Pizza World 2026, la ceremonia en la que se desvelará el ranking de las 100 mejores pizzerías del mundo. Entre ellas estará OURA, la pizzería compostelana que este verano se convirtió en la primera de Galicia en entrar en la élite europea de la guía.

OURA no acude a Nápoles a competir: acude a conocer su posición. Su clasificación al ranking mundial ya está confirmada desde el pasado 29 de junio, cuando la guía la situó en el puesto 14 de Europa. Las veinte primeras posiciones del ranking europeo acceden de forma directa a la lista mundial, de modo que la incógnita del 15 de septiembre no es si Galicia estará en el mapa mundial de la pizza, sino en qué lugar.

Única gallega, una de seis españolas

España afronta la cita napolitana con seis pizzerías clasificadas por la vía europea: Baldoria (Madrid, 2ª de Europa), Sartoria Panatieri (Barcelona, 5ª), Fratelli Figurato (Madrid, 11ª), OURA (Santiago de Compostela, 14ª), Demaio (Bilbao, 16ª) y Balmesina (Barcelona, 17ª). De todas ellas, OURA es la única que no procede de Madrid, Barcelona o Bilbao, y la única gallega de toda la clasificación continental.

El dato tiene lectura propia para el sector en Galicia. Hasta 2026, ninguna pizzería gallega había figurado nunca en el ranking europeo de 50 Top Pizza, la guía internacional más influyente del sector. OURA no solo entró: lo hizo en el puesto 14, como cuarta mejor de España, y acompañada de dos de los premios especiales más relevantes que concede la organización — el Performance of the Year – Robo Award, que distingue la mayor progresión del año, y el Green Oven Award by Goeldlin, otorgado al compromiso con la sostenibilidad y el producto de proximidad.

Todo ello, además, en poco más de medio año de vida: OURA abrió en diciembre de 2025.

Un proyecto que nació para volver

Detrás de OURA está el pizzaiolo compostelano Julio Gómez, que desarrolló su trayectoria fuera de Galicia antes de regresar con una idea concreta: demostrar que la pizza podía ser un vehículo legítimo para expresar el paisaje, el producto y la identidad gastronómica gallega, sin renunciar a la tradición italiana de la que procede.

De ahí nace la categoría que el propio proyecto reivindica, pizza galega contemporánea: masas de fermentación larga elaboradas con harinas ecológicas gallegas e italianas, y una despensa que da protagonismo a productores locales. La guía ha subrayado precisamente esa capacidad de tender un puente entre Galicia y el sur de Italia, dos territorios unidos históricamente por la emigración y por una cultura profunda del producto.

"Hace dos años, que una pizzería gallega apareciera en la lista de las cien mejores del mundo era impensable. Vamos a Nápoles sabiendo que ya estamos dentro, y eso cambia la forma de vivirlo: no viajamos a por un premio, viajamos a recoger algo que se ha ganado servicio a servicio, en el obrador y en la sala.", comenta Julio Gómez, cofundador y chef pizzaiolo de OURA, "Nos importa menos el número que el hecho de que, a partir del 15 de septiembre, haya un nombre gallego en ese mapa. Galicia tiene producto, tiene cultura de pan y tiene gente capaz de competir en cualquier sitio. Solo faltaba demostrarlo.",

Dónde probarla

La propuesta de OURA puede descubrirse a diario en El Dieciocho, el espacio gastronómico ubicado en Área Central (Santiago de Compostela), con distintas interpretaciones de la pizza contemporánea —napolitana, padellino, tonda romana y teglia romana— junto a dos menús degustación, Raíz y Xeito, concebidos para explorar la pizza desde una perspectiva gastronómica y estacional, con maridaje diseñado por el sumiller Martín Suárez.