La familia que continúa el legado de la tapa de oreja en Santiago: "La receta es nuestra"

La rúa da Raíña puede ser una de las calles más gastronómicas de Santiago. A escasos metros de la Catedral, y de la rúa do Franco (que también puede presumir de bares), se concentran decenas de restaurantes que cada día despachan tapas a sus clientes, a los habituales y a los que visitan la capital gallega. Algunas de esas tapas se han vuelto un símbolo en la ciudad como la oreja de cerdo que sirven en el bar Orella (su nombre ya deja claro cual es el buque insignia de la casa) y que se lleva preparando desde hace más de 60 años.

Aunque los inicios del Orella vienen de antes. El 1964 que señala su rótulo de la entrada es el año en el que fue inscrito en el Concello como restaurante con el nombre con el que lo conocemos a día de hoy, pero antiguamente ya había una tasca, la Tasca de Mahía. Así lo explica Manuel Raúl Fraga, actual dueño del local, "incluso non tiña chan, era todo de terra".

Manuel llegó en noviembre de hace cuatro años a este histórico bar. No fue un salto a una piscina vacía, sus comienzos en el mundo de la hostelería comenzaron hace más de 25 años en Suiza, donde trabajó como camarero.

"Traballei noutras cousas e despois decidimos vir para aquí", a su vuelta comenzó en O Tío Raúl y luego pasó por varios locales de hostelería del casco histórico, en uno de ellos coincidía con la antigua dueña del Orella, "coñeciámola de vista". "Pasou por diante onde estábamos nós a tirar o vidirio" y así fue como poco a poco se fueron conociendo hasta que un día le ofreció la compra del local.

Interior del bar Orella Quincemil

"Dixen, 'bueno, vou falar coa familia'. Falei coa familia e ao cabo duns días volvín falar con eles", recuerda Manuel y el mismo día que volvió a hablar con los antiguos dueños llegaron a un acuerdo. "Somos todo familia", dice Manuel, que señala que, junto con su mujer y su hijo, su llegada al emblemático local dio lugar a pocos cambios.

"Reabrimos como estaba, cun pouco máis de luz e unha manciña de pintura" continuando con la esencia de uno de los bares de toda la vida de la ciudad, "de feito, hai xente que estudou aquí, ten oitenta ou setenta anos e di que está igual".

25 kilos diarios para preparar una tapa emblemática

Además de la decoración, también continuaron preparando la tradicional tapa del bar, pero dándole un toque personal a la receta. "Intentamos continuar na mesma liña, pero a receita é a nosa", aclara Manuel que también dice que hasta "houbo clientes que nos dixeron que a melloráramos".

Tapa de oreja en el bar Orella Quincemil

Sin entrar en detalles de la receta familiar, explica que todos los días se lava, se prepara en su agua para que al día siguiente sea "cortar e servir". En total, cada día prepara 25 kilos de oreja junto con otros platos que "son os de sempre", como zorza, pulpo o lacón.

"Isto é unha cousa que che gusta ou non che gusta, non hai máis" apunta Manuel sobre la oreja, un plato que gusta tanto a mayores como pequeños, "hai rapaces pequenos, de sete ou oito anos, que veñen exclusivamente a tomar a orella e lles encanta".

Manuel y su familia continúan el legado de uno de los bares más emblemáticos de la ciudad, mientras reivindican, a diario, una cultura de tascas y bares que se está perdiendo. "Deste tipo de local quedan moi pouquiños, se non hai relevo xeracional xa se elimina" señala Manuel.

El relevo en el Orella está más que garantizado de la mano de su hijo Alejandro que siempre trabajó con ellos en la cocina. "Foi o que intentamos sempre, cando se comprou isto, a idea foi esa", releva Manuel sobre la compra del local.